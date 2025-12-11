NBA杯│雷霆49分狂炒太阳入4强 16连胜创队史纪录 仲追平勇士神级开局
周三NBA杯8强雷霆主场对太阳，变成一场强弱悬殊的对决，主队展现卫冕冠军的王者霸气，以138:89大炒有主力保卡（Devin Booker）缺阵的太阳，强势杀入4强。雷霆赢波后将连胜走势增至队史最长的16场，同时今季开季至今收录恐怖的24胜1负，一举追平2015至16球季金州勇士创下的联盟最佳开季纪录。
SGA高效领军 16连胜创队史最佳
今场比赛可谓一面倒，太阳在王牌球星保卡因伤缺阵下，攻防两端即时「断电」。反观雷霆在当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）和贺姆格连（Chet Holmgren）内外线开火下，首节已领先38:23早早奠定胜局，第2和第3节亦火力全开，单节皆攻下36分，不断将领先优势扩大。到第3节完结时，雷霆已遥遥领先110:72，末节尽遣副选仍越赢越有，一度将分差拉开至53分，最终以49分之差的悬殊比数血洗太阳，强势晋级NBA杯4强。
SGA今仗上阵不足27分钟，便高效地斩获28分及8次助攻，其场上统治力展露无遗。赛后他表示：「我们用非常高的标准要求自己，最重要的是一场要比一场好。」
追平勇士最佳开季 净胜分更创历史
而雷霆取得队史最佳的16连胜之余，还追平勇士于2015至16球季创下的神级开季纪录，头25场收录24胜1负。更重要是雷霆在这25仗中的总净胜分高达+437分，打破2007至08球季塞尔特人保持的+347分NBA历史同期纪录，足足多出90分。这支西岸劲旅的压倒性实力，令一众名宿亦为之咋舌，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）大叹道：「现在的NBA太无聊了，雷霆几乎把所有对手都打爆！」他认为，目前只有杜兰特（Kevin Durant）领军的火箭和约基治（Nikola Jokic）坐镇的金块，才有力威胁这支无敌之师。
