NBA｜爱华士轰40分「白做」 木狼105:108不敌太阳

即时体育
更新时间：14:12 2025-12-09 HKT
发布时间：14:12 2025-12-09 HKT

赛前正值5连胜的木狼今日主场迎战太阳，太阳主将保加(Devin Booker)今场仍然因伤缺席，但客队凭着先发5人得分上双下，以108:105力压木狼取胜，「狼王」爱华士(Anthony Edwards)今仗狂轰40分，但无奈未能助主队取胜。

爱华士空轰40分 木狼105:108不敌保加缺席的太阳

保加因受腹股沟受伤影响，今仗缺席太阳作客太阳的赛事，但太阳战力不减，在上半场曾领先61:57，爱华士虽在易篮后展开反击，一度将比分追平，但木狼中锋高拔(Rudy Gobert)在防守马克威廉斯(Mark Williams)上篮时出肘，在裁判翻看重播后判定为二级恶意犯规被罚离场，木狼在林度（Julis Randle)和爱华士接连得分助木狼在第三节完结时追成84:84平手。到决胜节太阳立马打出一波14:3的攻势拉开比分，但木狼依旧凭着林度和爱华士拉近比分，可惜最后关头木狼未能把握追平机会，以105:108不敌太阳。

今仗太阳先发五人全员得分上双，马克威廉斯攻入全队最高的22分外加7篮板，而基利士比(Collin Gillespie)和狄龙布鲁士(Dillon Brooks)分别攻入19分和18分。而木狼则有爱华士攻入全场最高的40分外加9篮板，林度则攻入21分8助攻，而第三节被逐的高拔亦贡献了15分8篮板。
 

