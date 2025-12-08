Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

一级方程式｜罗列斯首夺F1车手总冠军 韦斯塔潘阿布扎比封王仍差2分

即时体育
更新时间：04:53 2025-12-08 HKT
发布时间：04:53 2025-12-08 HKT

2025年F1赛季要斗到最后一站阿布扎比决胜负，罗列斯（Lando Norris）今站虽然只夺季军，但足以令他首次夺得车手总冠军。这名英国车手在车手榜，以2分力压今站冠军韦斯塔潘（Max Verstappen） 。

第一圈被皮亚斯特里爬头

排第2位起步的罗列斯第一圈被麦拿仑队友皮亚斯特里（Oscar Piastri）爬头，跌落第3位。他在第17圈首次进维修站，返回赛道时排第9位；至第23圈追至第4位，遇上第3位、韦少的红牛队友角田裕毅，后者力阻罗列斯爬头但不成功，并因将对手逼离赛道被罚5秒。至于头位起步的韦斯塔潘近乎由头带到尾，在阿布扎比站封王，皮亚斯特里得第2位，罗列斯则第3位冲线。

罗列斯首次夺得F1车手总冠军。路透社
罗列斯今站夺得第3名。路透社
韦斯塔潘阿布扎比站封王。路透社
罗列斯喜极而泣。路透社
「终于知道韦少什么感受」

罗列斯在车手榜最终得到423分，韦斯塔潘则得421分，皮亚斯特里得410分。罗列斯以2分之差力压韦斯塔潘，个人首次夺得F1车手总冠军。罗列斯赛后喜极而泣：「我有一段时间没有哭了，我没想过会哭，但我真的哭了。这感觉太美妙了，现在我知道韦斯塔宾是什么感受。我想恭喜韦少和奥斯卡（皮亚斯特里），今季我两个最强大的竞争对手，与他们比赛我非常荣幸，而且学习到很多。」

罗列斯今季头半段大部分时间落后予队友皮里斯特里，后段则被韦斯塔潘一路力追。罗列斯表示：「回望今季头半段，我的表现并不算出色，有些时候我的确犯了错、做了不好的判断，我想每名车手都会承认自己有这样的情况。但我能够在下半季把这一切扭转来，这让我感到非常自豪。我在年初对自己有所质疑，非常高兴证明了那个我是错的。」

