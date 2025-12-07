香港壁球公开赛2025｜舒雅宾妮在港夺个人第45个桂冠 下一个目标 : 要刷新世锦赛金牌纪录

两位应届世界冠军、同来自埃及的化亚素（Mostafa Asal）及舒雅宾妮（Nour ElSherbini）周日在全场爆满的海洋公园门前四面玻璃场举行的香港壁球公开赛2025的压轴决赛，分别以3:0击败对方夺冠，前者成功卫冕，后者相隔8年后再次捧起香港这站「白金级别」的桂冠，已拥有8面世锦赛金牌的Nour赛后扬言要打破世锦赛的「金牌纪录」。

化亚素(左)及舒雅宾妮(右)分夺今届香港壁球公开赛男女单冠军。徐嘉华摄

30岁的Nour在今年5月第8次夺得「世界冠军」，平了大马传奇球星妮高（Nicol David）的世锦赛纪录，周日的决赛对美国首次打入「白金赛」决赛的奥利维亚（Olivia Weaver)的对决没有很多拉锯，Nour在32分钟内以11:5、11:5、11:7）夺得冠军，这是她继2017年在同一个比赛夺冠后，足足等了8年再尝香港公开赛冠军滋味。

舒雅宾妮（右）在决赛以3:0胜美国奥利维亚，相隔八年再在香港夺冠。徐嘉华摄

这个冠军亦是她今季（由8月展开）的第一个冠军，赛后如释重负的说：「好开心可以再在香港夺得冠军，这一桂冠可以遻是我2025年一个完美的终结（但赛季未完，到明年6月才完），我终于可以回到埃跟家人、朋友好好庆祝一下（香港站通常是年尾最后一个高级别的比赛）。」

舒雅宾妮在香港取得她今季第一面冠军奖杯。徐嘉华摄

香港站是舒雅宾妮职业生涯第45个桂冠

香港公开赛冠军是Nour的职业壁球生涯第45个桂冠，但她坦言拿著冠军奖座，以前一切的努力及付出都是值得的；虽然年届30岁，但她坦言2028年洛杉矶奥运首次加入壁球比赛，一定是奋斗的目标，世界排名第4的她说：「我会尽我所能争取参加奥运会，这是每位运动员的梦想，这之前，我还有很多想达成的目标，好似世界锦标赛，希望至少再拿一次冠军。」

问她可想重回世界一姐位置，Nour说：「现在对我来讲，我更想多拿冠军，我已去过世界第一，所以不特别去想排名的事，只要我赢得越多奖牌，世界排名自然会上升。」

世界一哥化亚素（红衫）成功卫冕男单冠军。徐嘉华摄

化亚素在比赛途中曾要求换鞋。徐嘉华摄

世界一哥化亚素：我来的目的就是要赢

男子组方面，应届世界冠军的化亚素，继2023年及去年后，再次在香港站登顶，他在决赛花了56分钟以11:6、11:8、11:6胜埃及同胞伊巴谦再次封王。化亚素胜出后开心将自己的球拍、波鞋送给场内的观众幸运儿。

24岁、世界排名第一的化亚素赛后表示：「每次来香港比赛我都特别开心，更开心是在比赛中能表现自己，我来的目的就是要夺取冠军，好满意自己今日的发挥。」

记者/摄影：徐嘉华