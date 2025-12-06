Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜溜马120:105公牛 施亚甘再当公牛克星

即时体育
更新时间：20:18 2025-12-06 HKT
发布时间：20:18 2025-12-06 HKT

溜马主将施亚甘(Pascal Siakam)于上周六对公牛投进绝杀球后，事隔一周再当公牛克星，他攻入个人今季新高36分，助溜马以120比105再赢公牛一次。今胜仗亦是溜马本季11场作客赛事以来的首胜，战绩稍为回升至5胜18负， 

施亚甘成溜马克星

溜马此役打出上季东岸冠军的气势，一洗开季伤兵满营、战绩低迷的颓风。施亚甘首节虽然得分挂零，但随后手感火热，全场射入5记三分球，并抢下9个篮板。马图林(Bennedict Mathurin)同样命中6记三分球，二人外线火力全开，成为取胜关键。尼巴哈迪(Andrew Nembhard)交出15分及7次助攻。

公牛近15战仅3胜

对手公牛队则持续低迷，遭遇赛季最长的六连败。尽管高比韦特(Coby White)伤愈复出拿下22分，新秀布沙利斯(Matas Buzelis)亦有19分、12篮板的「双双」表现，但全队多达19次失误，最终还是以5分落败。球队在赛季初短暂亮眼后，近15战仅得3胜，前景令人忧虑。

