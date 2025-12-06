Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「世一」蔡俊彦日本首夺FIE世界杯冠军 半年擸走4个国际赛金牌 周日跟张家朗争团体

更新时间：17:23 2025-12-06 HKT
发布时间：17:23 2025-12-06 HKT

挟应届世界冠军兼「世一」蔡俊彦（Ryan）周六在日本福冈世界杯再次登顶，进一步巩固他的世界排名第一位置！Ryan由64强连闯5关入4强，以大比数15:4大胜美国「世二」陈海翔，决赛的对手、中立国的Kirill Borodachev 正是7月世界锦标赛的决赛翻版，Ryan由头领先，最终以15:9首次取得「世界杯」冠军，这亦是他近半年来第4个国际赛冠军。

今站日本世界杯是新一个赛季的第2站，Ryan今仗可以说是「中立国杀手」，他在64强淘汰赛开始到决赛，总共遇上了4位「中立国剑手」，他都一一击退，值得一提是他在4强的对手，是美国「世二」名将陈海翔，状态极佳的Ryan以大比数15:4取得胜利，他们二人曾于去年香港站的世界杯首圈碰头，当时陈海翔以「决一剑」胜主场的Ryan，今次可以说是报了一剑之仇。

Ryan由今年5月的上海大奖赛开始，连续3个月取得「大赛」金牌，包括6月亚洲锦标赛、7月格鲁吉亚世界锦标赛的冠军，今次FIE世界杯登顶，写下他个人另一个里程碑（Ryan曾于2023年同一个比赛取得铜牌）。

美中不足是两届奥运金牌张家朗在32强以12:15不敌英国19岁小𡢅David Sosnov，提早毕业。

周日将上演团体赛，今次是以Ryan及家朗为首的香港队，自上月中全运会合力夺得团体赛金牌后再次出击，可望有突破性的成绩。

记者：徐嘉华

