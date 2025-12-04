Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合团体世界杯｜国家队8:2挫法国 豪取6连胜延续强势

更新时间：20:28 2025-12-04 HKT
发布时间：20:28 2025-12-04 HKT

2025年国际乒联混合团体世界杯续战成都，国家队面对法国队再展统治力，以大比分8:2击退对手，豪取六连胜，强势步伐不减。

今仗前，国家队仅在对港队时丢失1分，其余场次清一色8:0横扫。面对法国队，教练团延续既定排阵，由王楚钦／孙颖莎的王牌混双打头阵，二人火力全开，以11:7、12:10、11:5直落三局击退勒布伦／袁嘉楠，先拔头筹。女单随即由王曼昱接力，关键分处理更胜一筹，以11:9、12:10、11:2再添三局，国家队气势如虹，将总比分扩大至6:0。

其后出战的梁靖昆迎战法国天才小将菲利克斯・勒布伦（Felix Lebrun），在先取一局下遭对手顽强反扑，最终以11:6、11:13、7:11告负，法国追回分数，不过国家队仍以7:2拿到赛点。随后男双王楚钦／林诗栋稳住阵脚，面对勒布伦兄弟以11:9锁定胜局，最终国家队以8:2完胜，将连胜场次推至6场。

