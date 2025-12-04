乒乓混合团体世界杯｜港队「一日双赛」一胜一负 晚场惜败韩国无缘连胜

香港代表队今日在成都出战2025年国际乒联混合团体世界杯，八强循环赛上演「一日双赛」。港队中午硬撼瑞典，以8:6惊险过关；相隔约5小时再度登场，惟在与韩国之战以5:8见负，未能延续胜势。

港队沿用混双打头阵的排阵，「黄杜配」黄镇廷／杜凯琹在先失一局6:11下毫不气馁，随后调整以11:7、12:10连胜两局，逆转击退韩国组合金娜英／朴康贤，替港队取得大比分2:1领先；女单方面，状态正热的朱成竹迎战李恩惠，惜以6:11、8:11、11:9告负。两场战罢，双方以3:3重回同一起跑线。

其后男单由世界排名第68位的陈颢桦「挑大梁」，硬撼高出他50位的张禹珍。面对强敌，陈颢桦关键分把握稍逊，连以9:11、6:11、9:11吞下败仗，港队大比分被拉开至3:6。随后他火速与黄镇廷再度披甲，合体「世一」男双出战朴康贤／吴晙诚，双方节奏紧凑，港队先以11:5打出气势，惟之后遭对手追上，以5:11、9:11惜败，韩国率先「叫糊」。港队最后派出杜凯琹／朱成竹迎战金娜英／崔孝珠，可惜手握赛点的韩国队「一锤定音」，港队最终以5:8告负，无缘连胜。