Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合团体世界杯｜港队「一日双赛」一胜一负 晚场惜败韩国无缘连胜

即时体育
更新时间：19:50 2025-12-04 HKT
发布时间：19:50 2025-12-04 HKT

香港代表队今日在成都出战2025年国际乒联混合团体世界杯，八强循环赛上演「一日双赛」。港队中午硬撼瑞典，以8:6惊险过关；相隔约5小时再度登场，惟在与韩国之战以5:8见负，未能延续胜势。

港队沿用混双打头阵的排阵，「黄杜配」黄镇廷／杜凯琹在先失一局6:11下毫不气馁，随后调整以11:7、12:10连胜两局，逆转击退韩国组合金娜英／朴康贤，替港队取得大比分2:1领先；女单方面，状态正热的朱成竹迎战李恩惠，惜以6:11、8:11、11:9告负。两场战罢，双方以3:3重回同一起跑线。

其后男单由世界排名第68位的陈颢桦「挑大梁」，硬撼高出他50位的张禹珍。面对强敌，陈颢桦关键分把握稍逊，连以9:11、6:11、9:11吞下败仗，港队大比分被拉开至3:6。随后他火速与黄镇廷再度披甲，合体「世一」男双出战朴康贤／吴晙诚，双方节奏紧凑，港队先以11:5打出气势，惟之后遭对手追上，以5:11、9:11惜败，韩国率先「叫糊」。港队最后派出杜凯琹／朱成竹迎战金娜英／崔孝珠，可惜手握赛点的韩国队「一锤定音」，港队最终以5:8告负，无缘连胜。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
6小时前
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
9小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
01:46
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
社会
1小时前
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
8小时前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
11小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
13小时前
蔡少芬跟圈中好闺密合体现身石门  59岁前港姐冠军未婚未育身材大走样？激现水桶腰惹热议
蔡少芬跟圈中好闺密合体现身石门  59岁前港姐冠军未婚未育身材大走样？激现水桶腰惹热议
影视圈
5小时前
火灾后享乐惹公审 港爸妈带子女玩乐被批无同理心 网民：日子总要过都有错？｜Juicy叮
火灾后享乐惹公审 港爸妈带子女玩乐被批无同理心 网民吁停「情绪勒索」：日子总要过都有错？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
AEON $12店全场半价！日常杂货/清洁用品/文具/玩具精品$6起 1店限定网民大惊：又执一间
AEON $12店全场半价！日常杂货/清洁用品/文具/玩具精品$6起 1店限定网民大惊：又执一间
生活百科
6小时前