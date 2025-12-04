2027榄球世界杯│港队首秀迎「梦幻对决」 分组赛硬撼澳洲、新西兰

香港男子榄球队历史性闯入2027年榄球世界杯，分组赛抽签结果于昨日（周三）揭晓，港队将迎来梦幻般的「超级挑战」。作为亚洲冠军，首次亮相决赛周的香港队，被抽入A组，将与东道主、绰号「袋鼠队」(Wallabies) 的澳洲，以及三届冠军、世界榄球界劲旅新西兰「全黑队」(All Blacks) 同组竞技。主教练 Logan Asplin 形容这结果为「梦想成真」，全队上下均对此感到无比兴奋。

球员两度爆发欢呼 先遇「袋鼠」再遇「全黑」

赛会在香港时间昨日下午举行抽签仪式，香港队主教练 Logan Asplin 和一众港队成员一起观看直播。当抽签结果首先显示香港队将与东道主澳洲同组时，球员们已爆发出第一次欢呼；而当传奇的「全黑队」也被抽入同一组时，现场更响起了雷鸣般的喝采声。

主教练Asplin难掩兴奋，透露这结果竟是队员们赛前私下预测的「梦幻剧本」：「我们昨晚还在发讯息讨论，这就是我们最想要的结果！」同组的另一支队伍为南美代表智利队。

教练及队长 「寻根」对决份外感触

这次抽签对港队主教练 Asplin 及队长 Joshua Hrstich 而言，更添一层特殊意义。二人均在新西兰出生，这次能够率领港队，在世界之巅挑战自己的出生地国家，无疑是一次百感交集的「寻根」之旅。Asplin 补充道：「能与东道主比赛，并与我们部分队员的出生地国家对决，这真的非常重要，也极为特别。」

队长 Hrstich 兴奋莫名 锁定智利争首胜

队长 Hrstich 同样难掩兴奋之情，他认为这次抽签是港队的绝佳机遇：「能够抽到世界榄球界的两大强权，让我们清楚知道自己身处何方，也明白了为了2027年需要达到的水平。」

本届世界杯24支球队将分为6组，每组首两名及4支最佳第三名队伍可晋级16强。Hrstich坦言，球队将把目标锁定在智利队身上，力争港队在世界杯上的历史首胜，并期望借此成为「最佳小组第三名」之一出线，创造另一历史。

盼成「巨人杀手」 吁全球球迷支持港队

面对世界级强敌，Hrstich呼吁全球榄球迷届时能将香港队视为他们的「第二主队」，为他们打气。「人人都喜欢underdog（以弱胜强者）和『巨人杀手』，历史总会铭记他们。」他期望藉著这个万众瞩目的舞台，不仅能推广香港这座城市，更能大力推动榄球运动在本地的长远发展。

豪取亚洲六连霸 昂首闯入世界杯

香港队绝非侥幸晋级。在今年七月的亚洲榄球锦标赛中，港队以70:22的悬殊比分大胜韩国队，历史性地完成「六连霸」伟业，亦因此昂首获得世界杯入场券。