乒乓混合团体世界杯｜港队混双女单先后遭反胜 8强循环赛港队2:8不敌日本

即时体育
更新时间：21:08 2025-12-03 HKT
发布时间：21:08 2025-12-03 HKT

2025年成都国际乒联混合团体世界杯今再续战火，港队昨日击败埃及后，今晚出战八强循环赛对上二号种子日本。港球混双和女单都在先取一局下，被日本代表反超，最终港队以2:8不敌日本。

黄镇廷/杜凯琹总局数1:2遭日本队逆转。AFP
黄镇廷/杜凯琹总局数1:2遭日本队逆转。AFP

港队混双、女单先后遭逆转 以总局数8:2不敌日本

港队先有黄镇廷/杜凯琹对上日本的松岛辉空/大藤沙月，黄杜第一局先以13:11先拔头筹，但日本队随后调整迅速，以11:5将局数追平至1:1，到最后一局双方战况胶著多次打成平手，但港队之后接连得分率先到赛点，但日本队亦不遑多让将比分追成10:10拖入刁时，到刁时阶段依然斗得火热，最终日本队以18:16击败黄杜，暂以总局数2:1领先港队。

张本美和2:1逆转击败朱成竹。
张本美和2:1逆转击败朱成竹。

紧接著女单港队由朱成竹对上张本美和，朱成竹先以15:13为港队追扳平局数，但其后张本美和以11:7和11:8以局数2:1，助日本在总局数上以4:2领先。随后的男单港队由林兆恒对上张本智和，张本智和以直落三局11:6、11:4和11:3击败林兆恒，日本以7:2率先「叫糊」。

去到关键一局女双，港队由朱成竹/吴咏琳对上张本美和/早田希娜，朱吴在巨大压力下依旧与日本队打得有来有往，多次打成平手，但随后日本队接连得分，最终以11:7击败朱吴配，港队以总局数2:8被日本击败。
 

