NBA｜29岁前状元西蒙斯仲未有班落 与网民互动时直言愿意无薪重返76人

更新时间：18:53 2025-12-03 HKT
发布时间：18:53 2025-12-03 HKT

现年29岁的澳洲控卫西蒙斯（Ben Simmons)，在打完上季后今季依然未有加盟任何球队，作为前状元和西蒙斯去向备受关注，近日此子在社交媒体上与网友互动时被问到如果母会76人要他重返球队时，西蒙斯直言可以免费为球队打波，更透露自己是希望身体完全健康才重返赛场。

3届全明星状元西蒙斯无班落 直言愿无薪重回76人

2016年西蒙斯以状元之姿进入NBA，并强势加盟正值重组的76人，但在2019/20年球季开始易受伤的特性浮现，亦无阻他三次入选全世界明星，但之后状态亦开始走下坡，之后被球队交易至篮网后状态下滑更严重，去季加盟快艇后表现亦未如理想，休赛季被快艇放弃后至今仍未有加盟任何球队。

西蒙斯最近在社交媒体上被球迷问到，若76人以最低底薪签回他时他会否接受，西蒙斯回复说：「这个问题已经只关乎到钱，我愿意免费替76人打球，但事情比你们看到的复杂，我现在的重点是要把身体恢复到100%，才能以健康的姿态持续在场上拼搏，就像我这几年一样。」反映出这名前全明星控卫并未放弃重返赛场。

