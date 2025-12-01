开罗世界空手道锦标赛｜登顶前病足一周 刘慕裳愿胜利化为灾民一秒慰藉

历史性夺得世界空手道锦标赛女子个人「形」金牌的刘慕裳（Grace），从16岁开始代表香港比赛至今18年，终尝所愿成为「世界冠军」，她坦言来得「正是时候」，亦首次透露原来世锦赛前她病足一星期，是靠强大的意志力战胜一切，登上世界顶峰宝座。

赛前大病一周 凭超强意志力登顶

Grace说：「这个『世界冠军』来得一点也不迟，发生在最好的时机，我的心态同我的打法都比以往成熟，可以更加冷静去面对及处理比赛。」Grace曾于在以往的世锦赛夺运1银（2023年）及2铜（2018、2021年），到今年正值她在空手道的成熟期，包括现是「世界第一」、应届「亚洲冠军」、应届「世运会冠军」、以及应届「WKF年终总冠军」，一切都「正是时候」。

令Grace始料不及的，是赛前足足病了一星期，拿到历史性的世界冠军当晚，她很快就睡著了，她说：「因为丙了差不多一星期，所以比赛后那个晚上十分眼瞓。」

盼金牌为火灾灾民带来「一秒慰藉」

Grace更希望这个来得「正是时候」的世锦赛金牌能为大埔宏福苑五级火灾的遇难者「带来一丝正能量」，虽然身在开罗比赛金，但Grace一直心系大埔灾难，她说：「在决赛前夕，我不仅希望自己多年来的努力能够实现世界冠军的梦想，更渴望能够为香港带来一丝正能量，即使是一秒钟的好消息。」

「我想借此机会向大埔火灾事故中的遇难者表达最深切的哀悼，并向已故消防员致以崇高的敬意，同时向所有受到影响的居民送上诚挚的慰问。」

远赴西班牙取经 传奇冠军见证「徒弟」封后

为了今次开罗世界锦标赛，Grace早于2个多月前就去了西班牙集训，跟前奥运金牌兼2届世界冠军、现为自己半个导师的西班牙传奇珊齐丝（Sandra Sanchez）学习，终于如愿以偿，成为香港首位空手道「世界冠军」。

Grace表示：「回想过去一年，经历了许多波折，这些挑战让我成长了许多；曾经对未来的迷茫，如今已转化为坚定的信念，我深信自己能成为世界冠军，这一切都要归功于我的团队，他们的信任超越了我对自己的信心。」Grace提到，过去2年的艰辛，无论是身体上及心理上，只有在执著于成为世界冠军这目标才能克服重重困难。」

Grace取得冠后后那一刻，像小女孩般开心跳著去跟港队教练抱抱，亦向观众席大派心心手势，连珊齐丝也在现场目睹Grace登顶一刻，她说：「我感到无比欣喜，因为在我奋斗的道路上，曾经予我帮助的许多教练们都来了开罗，见证我这重要时刻！」

问Grace可会视明年9月名古屋亚运会争金为下一个奋斗目标，她说：「如此长远的比赛，现在不想去想，先休息一下，再作决定。」

记者：徐嘉华