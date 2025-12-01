羽毛球｜吴英伦熬战3局2:1力压东道主球手 首闯世巡赛决赛即夺冠

香港羽球新星吴英伦周日，出战在印度的举行世界羽联巡回赛（BWF)超级300印度莫迪国际锦标赛男单决赛，对上东道主兼5号种子𠎀丹比（Srikanth Kidabi），最终与对手激战3局，在决胜局以22:20总局数2:1力压杰达比，首闯巡回赛决赛即夺冠。

吴英伦首闯世巡赛决赛即夺冠。新华社

吴英伦首闯世巡赛决赛即夺冠。BWF官方图片

吴英伦决胜局刁时力压东道主球手夺冠

在粤港澳全运会羽毛球男单次圈出局的吴英伦之后转战BWF巡回赛赛场，现年21岁世界排名第59名的吴英伦，出战在印度举行的印度莫迪国际锦标赛男单赛事，吴英伦一路过关斩将首闯世巡赛决赛，对上过去曾2度交手均以落败告终的东道主球手𠎀丹比。

但吴英伦首局气势强劲，以21:16先取首局，惟𠎀丹比调整迅速第2局展现出强劲攻势，以21:8追平局数，港将进入到决胜局虽在早段一度落后，但他沉著应战一度连取6分以17:14反超对手，之后双方4度打成平手战至刁时，最终吴英伦连取2分以22:20取得决胜局奠胜，首闯世巡赛决赛即夺冠，亦令𠎀丹比三闯世巡赛决赛皆屈居亚军。

