开罗世界空手道锦标赛｜香港时间今午4时27分女子形决赛 世一对世二 刘慕裳望争冠创历史

香港空手道「世一」刘慕裳（Grace）周日凌晨在开罗举行的世界空手道锦标赛女子「形」，连过两关并轻松跻身今午（周日）香港时间4时27分的决赛，跟日本「世二」宿敌尾野真步争取梦寐以求的「世界冠军」，冀能为香港空手道界写下历史新一页。

曾讲过恨做世界冠军的Grace，今季成绩十分好，已包办亚洲冠军及世界运动会冠军，亦是年终世一，只差世界冠军这头衔。 WKF FB图

世锦赛已是二人今季第７次在决赛碰头。WKF FB图

Grace在上周四以大比数完成小组赛及16强后，休息一天到周六晚的8强及4强战，这位已手执应届亚锦赛及世运会两面金牌的港将没受到任何考验，先在8强以42.2:40.6大胜埃及世界排名14的Aya Hesham，休息2小时后再战4强，Grace以42.6:41.5胜希腊的Georgia-Archontia Xenou，继2023年夺银后（当时负日本的Hikaru Ono)，再次跻身世锦赛的决赛。

日本的尾野真步。WKF FB图

34岁的Grace将于今日香港时间下午4时27分出战决赛，对手是世界第二的尾野真步，今仗是她们2人今季第7次在决赛碰头，连世界空总也这样形容：「意料之内的决赛对决」，今季前6次的决赛对垒包括4站WKF超联、一站亚锦赛、一站世界运动会，Grace获5胜1负，今次世锦赛被看高一线，大有机会一尝「世界冠军」滋味。

表现优异的曾绮婷（上图左）在四强不敌乌兹别克对手（上图右），无缘决赛。WKF FB图

女子组手方面，曾绮婷在-50公斤级成功杀入4强对乌兹别克的Alimardanova Gulshan，双方打成2:2平手，可惜裁判判对方胜出。

记者：徐嘉华