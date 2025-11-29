Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球｜ITTF混合团体世界杯周日成都开锣 港队挟上届铜牌 争取再上颁奖台

即时体育
更新时间：15:32 2025-11-29 HKT
发布时间：15:32 2025-11-29 HKT

2028年洛杉矶奥运会的乒乓球比赛将产生历来最多的6面金牌，包括男、女子单打、男、女子双打、混双及新增的混合团体赛，而周日（30号）在成都展开的ITTF乒球混合团体世界杯今年踏入第3届，亦因为洛奥肯定有此赛项后显得更加重要，去年夺得铜牌的港队周四已飞到成都准备，期望再上颁奖台。

 

黄镇廷（右）及陈颢桦（左）近日首登男双世界排名第一。资料图片
黄镇廷（右）及陈颢桦（左）近日首登男双世界排名第一。资料图片
吴咏琳（左）近两年常拍师姐朱成竹（右）合作双打，可以说默契十足。资料图片
吴咏琳（左）近两年常拍师姐朱成竹（右）合作双打，可以说默契十足。资料图片

港队派出4男4女强阵出击（黄镇廷、陈颢桦、林兆恒、蔡俊杰、杜凯琹、朱成竹、吴咏琳及苏籽童）；共有16支来自世界各地的球队参加，香港被编为1０号种籽，大会将于周六（27号）下午4时进行抽签。16支球队将分4小时进行循环赛，每组头2名入第2阶段（共8队）再以循环制对垒，头4名入准决赛，每场比赛采15局8胜，顺序为混双、女单、男单、女双/男双、男双/女双进行。

港队上届在铜牌战以8:2胜罗马尼亚得季军，中国在决赛以8:1胜南韩夺冠。港队总教练李静表示：「今届是洛杉矶奥运落实有混团后的一届，竞争肯定比以往都激烈，勇者为王，希望我们有稳定发挥。」

 

记者：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
21小时前
02:28
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至128死83伤 150人仍失联 44死者遗体有待辨认
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
8小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
3小时前
大埔宏福苑五级火︳救恩书院学生不幸离世 学校启动危机处理机制取消考试
亲子
6小时前
大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世
大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世
社会
4小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
11小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
4小时前