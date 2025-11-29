乒乓球｜ITTF混合团体世界杯周日成都开锣 港队挟上届铜牌 争取再上颁奖台

2028年洛杉矶奥运会的乒乓球比赛将产生历来最多的6面金牌，包括男、女子单打、男、女子双打、混双及新增的混合团体赛，而周日（30号）在成都展开的ITTF乒球混合团体世界杯今年踏入第3届，亦因为洛奥肯定有此赛项后显得更加重要，去年夺得铜牌的港队周四已飞到成都准备，期望再上颁奖台。

黄镇廷（右）及陈颢桦（左）近日首登男双世界排名第一。资料图片

吴咏琳（左）近两年常拍师姐朱成竹（右）合作双打，可以说默契十足。资料图片

港队派出4男4女强阵出击（黄镇廷、陈颢桦、林兆恒、蔡俊杰、杜凯琹、朱成竹、吴咏琳及苏籽童）；共有16支来自世界各地的球队参加，香港被编为1０号种籽，大会将于周六（27号）下午4时进行抽签。16支球队将分4小时进行循环赛，每组头2名入第2阶段（共8队）再以循环制对垒，头4名入准决赛，每场比赛采15局8胜，顺序为混双、女单、男单、女双/男双、男双/女双进行。

港队上届在铜牌战以8:2胜罗马尼亚得季军，中国在决赛以8:1胜南韩夺冠。港队总教练李静表示：「今届是洛杉矶奥运落实有混团后的一届，竞争肯定比以往都激烈，勇者为王，希望我们有稳定发挥。」

记者：徐嘉华