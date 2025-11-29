乒乓球｜「学霸球手」曾被乒乓球考起 周日成都混团世界杯 吴咏琳望交出「5星星」表现

国内传媒都称22岁的吴咏琳(Pedrey)为「学霸球手」，她当之无愧！这位2021年国际文凭试IB状元，既是科大「神科」量化金融学学生，亦是全职乒乓球运动员，这位学业上的「长胜女将」在这4年全职生涯吃过不少「败仗」，她多谢乒球教晓她「从失败中学习」，期望未来打出「5星星」的乒球成绩。

吴咏琳手上的两面铜牌来自今年７月的世大运。徐嘉华摄

记者/摄影：徐嘉华

7月的德国世界大学生运动会，咏琳带著2面铜牌回港（单打及女团），其中的女单铜牌是港队历来首面世大运「个人赛」奖牌，她跟大队回港时影大合照；令她想起当年IB满分，最大遗憾是缺了一张「状元照」。

香港乒乓球队在七月份的世大运大丰收，回港后在机会大合照，当然少不了两铜得主的吴咏琳（右四)。资料图片

世大运中三位获两面奖牌的香港乒球代表。资料图片

遗憾缺了一张「IB状元照」

直率而自信满满的咏琳自言自己「好胜心」强，她说：「我拿到IB成绩单时是44分（满分45分），但我对TOK（知识理论）这一科很有信心，于是上诉，大约一个月后收到通知我得满分，但已错过了一幅（圣保罗男女中学）状元大合照，是一个好大的遗憾。」

选读量化金融学是因为爱钱？

为了做全职运动员，咏琳IB满分也不读医、不读法律，选择另一高分「神科」量化金融学，她笑说：「我自细对医科及法律没太大兴趣，亦知道若选这两科的话，就做不到全职运动员，中三、中四在想未来的工作时，有那些工种可以做几十年也能维持到一份热情，于是决定选一份赚钱的工，因为赚钱这件事赚几十年都想继续去赚，所以选读量化金融学。」

读书了得的吴咏琳坦言乒乓球曾带给她不少困难。 刘骏轩摄

以身作则：「运动员不一定读不到书」

咏琳笑言自己这想法肤浅，事实上，她更想以身作则，告知大家「运动员不一定读不到书」：「我钟意『学霸』这个称号，对自己读书的成绩也感到自豪，好希望做到一个榜样，让大家知道，做运动员不一定读不到书，想同家长们讲，一边读书，都可以一边做运动员。」

咏琳4年前以「状元」身份入读科大，也同时踏上全职运动员之路，问她读书拿满分难，还是打乒球难，她想也不想立刻说：「绝对是乒乓球难，它已给我造成很多困难。」

咏琳说赢波那一刻，成就感比考满分更甚。徐嘉华摄

乒球教晓接受失败 从失败中成长、变强

6岁开始打波的吴咏琳，10岁已入选港青少年队，14岁夺泰国青少年公开赛U15女单季军、同年夺亚少女团铜牌、16岁夺亚青女双铜牌，一心以为转全职后成绩会大跃进，怎知事与愿违。她说：「我转全职前心想，以前未做全职练得不多，也有一些成绩，预期一转全职，出去打比赛一定有进步，我这想法已经是一件好错的事，因为不是越练得多就越劲，甚至全职后的一些比赛，输给以前赢过的对手。」

「教练提醒我，以前在学业上的成绩是我自己可以控制到的，但乒球对手是我控制不到，比赛过程千变万化，要接受跟我预期不一样的战果，但赢波那一刻，成就感更胜学业满分。」这位在学业上的「长胜女将」坦言现在要学的是接受「失败」，从失败中学习，一步步变得更强。

咏琳经历「全职」头2年的成绩强差人意，近年心态放平，跟朱成竹的女双及姚钧涛的混双屡获奖牌，去年更入选巴黎奥运替补运动员。

刘骏轩摄

读书「多角度思考」有助打乒乓球

自言是「进攻型」球员的咏琳认为读书学到的「多角度思考」有助打乒球，问她可打过接近「5星星」那种满意程度的比赛，她选去年12月的成都WTT「混合团体世界杯」，她说：「『混团』令我有那种考到『5星星』的喜悦，这是一个好大型的比赛，全场满座，我有幸能在如此大场面落场为港队取得胜仗，发挥到自己的超水平，帮到球队夺得历史性铜牌，好大鼓舞。」

22岁的咏琳已将3年后的洛杉矶奥运作为奋斗目标，大家正期待她在不久将来打出「5星星」的乒乓球成绩，为港争光；明日（30号）在成都将展开新一届「混团」世界杯，这是咏琳2025年的期终考，她希望像去年一样，再以「5星星」的表现跟师兄姐们登此赛颁奖台。