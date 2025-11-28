空手道｜向登上世界锦标赛冠军宝座迈出一大步 刘慕裳周六大热出战八强

挟「年终世界第一」的香港「形女」刘慕裳（Grace），周五凌晨在开罗的世界空手道锦标赛的女子形项目，从小组到16强以大热姿态大比数胜出，跻身香港时间周日凌晨12时的8强战，为争取个人首个「世界冠军」开一个好头，她比赛之余亦心系大埔宏福苑五级大火，在Fb表示：「为今次受大火影响的所有人致以最深切的慰问，希望大家为他们祷告。」

已手执一面世锦赛银牌及2面铜牌的Grace，坦言今年世锦赛金牌志在必得。Grace Fb图

今届世锦赛共有32位女将参加「形」，Grace先在小组赛先后击败大马的Anne Robberth Lovelly (40.90:37.10）以及葡萄牙的古丝（Ana Cruz）（41.20:39.40），晋级16强后以41.90:39.40胜国家队的陶怡蔚。

Grace赛后表示：「好开心完成小组赛及16强后，再次取得8强席位，希望大家为我这个世锦赛之旅送上祝福。」Grace将于香港时间周日凌晨12时出战8强对世界排名14的埃及Aya Hesham，争入2小时后的4强，决赛将于周日下午4时27分进行。

34岁的Grace是应届「亚洲冠军」及「世运会冠军」，亦曾于2023年夺得世锦赛银牌，今次世锦赛金牌是志在必得。

女子组手方面，曾绮婷在-50公斤级成功杀入8强，她先在小组分别击败尼日利亚及意大利对手，16强以8:2大胜加拿大的Yamina Lahyanssa，周六8张将与法国的Tiphaine Bonnarde争入4强。

记者：徐嘉华