足球｜香港足总发声明对宏福苑大火表哀痛 宣布港超联赛事延期其余赛事赛前默哀一分钟

周三大埔宏福苑发生五级大火，造成多人死伤，今日香港足球总会发声明表示对事件感哀痛，对不幸罹难者致以深切哀悼，并对救援人员表敬意。声明中亦宣布本周日3场港超联赛事延期，而今日和明日进行的港队男子U17对上北马里亚纳群岛的亚洲杯外围赛，以及女子队对列支敦士登的国际友谊赛，将在赛前进行一分钟默哀仪式，并会佩戴黑色臂纱以示哀悼。而其余各组别赛事除大埔区的比赛外，其余将会如期进行并同样在开赛前默哀一分钟。

香港足总港超联赛事延期其余赛事赛前默哀一分钟。香港足总社交媒体截图

大埔球队昨赛前默哀一分钟和右手配戴黑色肩纱作赛。球队社交媒体截图

东方球员昨赛前进行一分钟默哀仪式亦有佩戴黑纱作赛。 摄影：廖伟业

香港足总声明如下：「中国香港足球总会对大埔宏福苑火灾深表哀痛。中国香港足球总会宣布，原定于本周日举行的所有香港超级联赛赛事将 延期举行 ，补赛安排将容后公布。

此外，今日及明天进行的中国香港男子代表队对北马里亚纳群岛代表队的U17亚洲杯外围赛及中国香港女子队对列支敦士登女子队的国际友谊赛，赛前将进行 一分钟默哀仪式，以悼念在是次事故中不幸罹难的人士。代表队亦会佩戴黑色臂纱以示哀悼；除大埔区内举办之赛事外，本地其他组别的赛事如常举行，并于开赛前进行 一分钟默哀仪式。

我们对所有参与救援行动的人员致以最崇高的敬意，并向在事故中不幸罹难者致以深切哀悼，亦向其家属及所有伤者表达最诚挚的慰问。

让我们携手同心，渡过这段艰难时刻。」

