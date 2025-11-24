Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最多人同时在匹克球拍上垫球」 挑战圆满成功 超700名青年成功创下健力士世界纪录

即时体育
更新时间：14:30 2025-11-24 HKT
发布时间：14:30 2025-11-24 HKT

昨日（23号）于九龙湾启业运动场圆满举行「最多人同时在匹克球拍上垫球」挑战。吸引全港共24个青年团体及学校报名，超过700名青少年聚首一堂，联同房屋局常任秘书长/房屋署署长李佩诗太平绅士、民政及青年事务局青年专员陈瑞纬太平绅士、壁球运动员欧镇铭先生, MH、硬地滚球运动员何宛淇女士, BBS及男歌手许廷铿先生等跨界别嘉宾现场参与，进行匹克球垫球挑战，成功创下健力士世界纪录，写下历史新创举。本次活动亦属2025年「青年节 @HK」伙伴活动，展现香港青年的活力与挑战自我的精神。

健力士官方见证 超过700名青年同创匹克球世界纪录

本次挑战为健力士世界纪录新创设的项目类别，以单一场地内「合资格参与者」人数作准。所有挑战者必须手持匹克球拍与球，于指定时限10秒钟内持续进行垫球，全程确保球不著地，方可视为有效参与。健力士世界纪录当日派出认证官及审核员亲临现场见证监督，现场更有超过30位匹克球教练提供即时指导与统筹协调。 最终健力士世界纪录确认大会，成功创造「最多人同时在匹克球拍上垫球」的健力士世界纪录荣誉。

 

