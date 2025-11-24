全运会│樊振东继续留洋再去德国 12月出战欧联、德甲 成球会卖飞保证

樊振东在全运会取得1金1铜，证明自己仍是乒坛顶流后，他将会稍作休息，之后再去德国继续留洋，再为所属球会萨尔布吕肯（1. FC Saarbrücken TT）出场。这家德国球会上周六在官方社交媒体发文，推销12月3场主场比赛的门票，并表示樊振东都3仗中都会出场，成为球会卖飞保证。

樊振东继续留洋

完成全运会后，混合团体世界杯将于11月30日至12月7日在成都举行，王楚钦表示将会参赛，其他国家乒球手预计亦会出战，而已退出世界排名的樊振东，就会继续留洋生涯，再去德国为萨尔布吕肯效力。

12月参加3场主场比赛

萨尔布吕肯趁黑色星期五（Black Friday）本周末到临，他们在刚周末于社交媒体发文促销门票和商品，12月3场主场比赛的门票都有75折优惠，包括12月14日对奥克森豪森的德甲；12月19日斗比亚斯托克的欧联；以及12月21日对杜塞尔多夫的德甲大战，帖文更写明樊振东会悉数参加3场比赛。

事实上樊振东已是萨尔布吕肯的卖飞保证，佢之前有份出战的每场比赛都坐无产席，但早前回国参加全运期间，多场比赛上座率低，如果可望再次推高球会的门票销量。