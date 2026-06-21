马场密探048｜「美丽同享」卫冕精英碟

今日第九场为千八米三级赛精英碟，也是本季最后一场级际赛，东厩派出三驹上阵，结果由莫雷拉策骑的上季此赛盟主「美丽同享」，终点前力压「光年魅力」赢马，成功卫冕。

翻查纪录，莫雷拉对上一次替告东尼赢马，已数到2022年五月廿二日的「表之五知」，距今已逾四年；今仗「美丽同享」胜出精英碟，也是莫雷拉季内首度在港胜出级际赛。

赛后莫雷拉说：「赛前我所得的消息是『美丽同享』并不容易驾驭，但牠在我胯下走势畅顺，只是在八百米左右、步速转慢的时候，其头部有所幌动，幸好不久便随即可纠正。大约三百米左右，我已认为牠可奠定胜局，在此我衷心感谢告东尼和马主的支持，令我再次赢出三级赛。」

「美丽同享」马主郭浩泉说：「『美丽同享』以九岁之龄胜出级际赛，证明战斗力仍在，故暂时不会安排其退役，下季仍会出赛。我希望牠下季能以十岁之龄胜出级际赛，如果真的成事便非常难得。」

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