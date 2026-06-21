马场密探048｜「包装明将」骑练齐起孖

今日沙田第三场四班千二米，游厩的初岀马「祥胜鹰驹」被捧成大热门，可是该驹直路上一度抛离对手数马位，但终点前突然力弱，被姚本辉马房的「包装明将」越过，只能屈居第二，姚厩和当家见习骑师袁幸尧双双起孖。

赛后姚本辉说：「『 包装明将』一度被『祥胜鹰驹』追过，我要赞一赞袁幸尧，她记得我的说话，我对她说，一定要珍惜机会，千万不要放弃，最终『包装明将』在袁幸尧锲而不舍的鞭策下反先对手取胜，袁幸尧的发挥恰到好处 。她暂时所赢的马，大多数摆前走，希望她日后的骑功继续提升，跑中置或后上马都有好表现。至于『包装明将』在进步之中，跑千二、千四及千六米均合，尚有进步空间。」