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马场密探048｜「极速神影」挫大热极速开斋

马圈快讯
更新时间：16:52 2026-06-21 HKT
发布时间：16:52 2026-06-21 HKT

今日头场四班一千赛事，由姚本辉训练的「极速神影」配女见习骑师袁幸尧取胜，杀败大热门「致力之城」。「极速神影」由星岛新闻集团主席蔡加赞及影星甄子丹所拥有，两人未克入场，由骑练代拉头马。三岁的「极速神影」之前在港两战获季殿各一，跑至第三仗即打开在港胜门，前景应可看俏。

赛后姚本辉说：「『极速神影』是一匹早熟马，今仗跑一千米路程合适，但排二档非直路赛的理想档位，所以我都有点担心，幸好袁幸尧骑惯骑熟，且三岁马仍在进步中，结果顺利取胜。我希望此马加分后，可以继续赢；至于季内会否再上阵，则要看赛程而定。」

过往蔡加赞与甄子丹曾养过一匹「宇宙车神」，于2016年开始服役，并在前练马师大摩训练下在港三胜头马。

而头场赛事结束后，一度亮起灯号，研讯「赢得自在」的出闸问题，最后裁定该驹获公平出闸，第二场开跑时间则因此稍为延迟。

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