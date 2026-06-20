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世杯良缘│梁锡光夫妇 温哥华巧遇桂神

马圈快讯
更新时间：17:47 2026-06-20 HKT
发布时间：17:47 2026-06-20 HKT

世界短途马王「嘉应高升」于今个马季再次完成八战全胜的壮举，既缔下连赢二十二场不败的香港纪录，兼再次包办速度系列三冠的佳绩，功德圆满，已经提早歇暑；下一重要目标是于十月十七日，再次到澳洲出战全球草地赛事总奖金最高的珠峰锦标，力图卫冕。

爱驹「嘉应高升」目前身在从化放暑假，马主梁锡光夫妇亦趁近来空闲，远赴加拿大度假兼探亲，而于当地时间星期五，梁生梁太偕千金在温哥华用膳时，则在食肆内巧遇资深球评家黄兴桂（桂神），当时桂神正在搞世界杯睇波餐饮派对，戏码为美国对澳洲，难得偶遇，桂神亦化身为马王「嘉应高升」的粉丝，与梁锡光夫妇合照。

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