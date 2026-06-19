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皇家雅士谷压轴日掀国际短途巨星大战

马圈快讯
更新时间：16:09 2026-06-19 HKT
发布时间：16:09 2026-06-19 HKT

皇家雅士谷赛期将于周六（6月20日）上演最后一天的赛事。两匹分别来自澳洲及日本的短途巨星将于当天举行的女皇伊利沙伯二世禧年志庆锦标（1200米一级赛）中同场较量，势掀一番激战。

来自澳洲的雌马「早丽星」已在当地五夺一级赛桂冠，今次作首度海外远征，练马师华礼纳从马儿抵达英国后，便一直密切留意牠的状况。华礼纳说︰「这是一趟长途旅程，马儿之前的体重确实下降了一点，但现在已回升，而且牠的状态极佳，轻松自在，胃口很好，踱步的姿态也流畅。我很满意。」

「我十分期待。马儿将会有机会向所有人展示牠的本领。」

日本代表「里见梦境」同样备受期待，会在今仗一展实力。现年七岁的「里见梦境」至今已胜出两项一级赛，也曾多次来港与「嘉应高升」在一级赛中同场较量，当中两度在该匹全球评分最高的赛驹之后跑获亚军。

「里见梦境」去年角逐此赛时仅败而回，练马师堀宣行当然希望马儿今年能更上层楼。牠早前于3月第二度胜出高松宫纪念赛（1200米一级赛）时，展现了上乘的加速力。

欧洲的一众参赛马当中，则以「湖林丽城」、「北美勇族」及「实绩」最具夺标希望。「湖林丽城」曾于2024年在雅士谷举行的一项1200米一级赛中跑入亚席，其后增程转攻1400米及1600米途程。

相反，「北美勇族」在1600米及1351米二级赛跑获接近的季军后，近两仗缩程回师1200米途程，其中前仗于4月远征香港时即交出佳作，在头马「嘉应高升」之后取得第五名，表现毫不失礼。牠上仗更在爱尔兰扬威一项二级赛。

练马师岳品贤解释道︰「马儿角逐更长途的赛事时表现不俗，但我们希望让牠尝试出战短途赛。牠速度锐利，而且每仗均有进步，是一匹很优秀的赛驹。我们觉得牠有不俗胜望。」

费伯华是全球最成功的练马师之一，但至今从未摘下此赛桂冠，今次派遣「实绩」出争，希望能助他夺魁。「别具风味」去年击败「里见梦境」扬威此赛后，翌仗却在多维尔败于「实绩」蹄下，可见「实绩」的实力上乘，相信会增添费伯华争标的信心。

「实绩」刚于5月在尚蒂伊攻下一项三级赛，赛后鞍上人莫艾诚说︰「马儿是一匹加速力强劲的六化郎（1200米）赛驹。上仗牠在该途程上落败，我认为是我发挥上的错失，没有替牠取得遮挡。牠是一匹佳驷。」

同日雅士谷还会上演1000米二级赛诺福锦标。已成为皇家雅士谷赛期常客的美国练马师华特将派出雌马「天蒂娜」挑战该赛，与一众雄马同场较劲。身价不菲的「天蒂娜」刚于上月在加拿大多伦多的活拜马场出道，即轻松攻下一项1000米赛事。

诺福锦标（1000米二级赛）编为海外赛事第五组第一场，将于香港时间 6月20日（星期六）晚上九时三十分开跑；而女皇伊利沙伯二世禧年志庆锦标（1200米一级赛）则编为海外赛事第五组第三场，将于香港时间晚上十时四十分开跑。
 

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