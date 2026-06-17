雅士谷周四重头戏 各大阵营旗下长途佳驷强攻金杯

皇家雅士谷赛期将于周四（6月18日）迎来第三天赛事。两大顶尖马房将于当天正面交锋，各自派出旗下的长途佳驷竞逐雅士谷金杯（3991米一级赛），盼能在这项历史悠久的长途大赛中夺标而回。



岳伯仁及练马父子档高仕登及高素德过往合共十四度胜出这项享负盛名的赛事，包括在近十届赛事合共取得八次冠军。这两大阵营今次同样会派出精锐参赛，其中岳伯仁会派遣「北国风」上阵，而高仕登父子则寄望能凭上届盟主「渔利尽收」再度捧杯。



现年八岁的「渔利尽收」曾于去年10月在雅士谷胜出一项一级赛，其后便一直休赛至今仗复出，看来必须克服年龄及欠缺热身的考验，才有望卫冕锦标。自1901年以来，仅得四届盟主「诗人作家」曾成功以八岁高龄摘下雅士谷金杯。



「渔利尽收」今年的状态来得较慢，早前甚至一度未能确定能否如期参赛。练马师高仕登解释道：「我们原本计划让『渔利尽收』在沙丘园复出，但我们现在觉得马儿状态开始恢复过来。对于一匹八岁马来说，要在复出首战挑战此赛确是一项大考验，不过牠的状态看来不错。」



由于「渔利尽收」对光线较为敏感，因此操练时会佩戴造型独特的太阳眼镜。不过到了比赛当天，牠只会在亮相圈及于踱步前往起步点时佩戴这个配备，并于开跑前除下，相信牠的发挥不会受到影响。



相比之下，「北国风」的备战过程则较简单。此驹今年先后攻下两场途程均为2800米的表列赛及三级赛，尽管夺冠表现未算特别亮眼，但练马师岳伯仁表示把焦点都放在雅士谷金杯上。



岳伯仁表示：「我们近期逐渐加强马儿的操练，而我十分满意牠的状态。我们一直认为牠很适合角逐雅士谷金杯，相信牠于跑了两哩后便会开始发力。牠身型高大，步幅宽阔，面对任何情况都游刃有余。牠在阵上懂得放松，懂得何时推进，也懂得耐心等候时机，而且气量充沛。」

韦利安对威仪充满信心

然而，今仗的形势绝非上述两驹独大。手风正顺的韦利安对麾下的「威仪」也充满信心，他说：「马儿目前状态甚佳，也逐渐成熟起来。牠近两仗角逐圣烈治锦标及约克郡金杯时均有出色发挥。我很期待。我认为牠是匹有力问鼎顶级赛事的长途佳驷，希望牠有朝一日会成为马房的镇仓宝。」



不过，「威仪」至今从未角逐3000米以上的途程，今次必须证明长力足以应付此程。另一赛驹「海宝马」则曾在巴黎隆尚攻下一项3100米及一项4000米一级赛，看来途程不成问题。另一参赛马「贴心威廉」至今上阵二十三次，仅有一仗未能跑入三甲，今次可望继续有稳定发挥。



至于只供雌马角逐的列普谷锦标（2392米二级赛），朱德望阵营将派出料将双双成为热门的「一脉连心」及「镀金奖赏」参赛。「一脉连心」前仗扬威一项三级赛后，翌仗在叶森举行的英国橡树大赛（2405米一级赛）中跑获亚军，无疑是阵中近绩最佳的一驹。尽管牠的出赛次数尚少，但本身血统优良，看来仍有继续进步的空间。



当天也会上演另一场分级赛汉普顿宫锦标（1993米三级赛）。岳伯仁旗下的参赛马「意大利国」赛绩优异，势成大热之选。



列普谷锦标（2392米二级赛）编为海外赛事第三组第三场，将于香港时间6月18日（星期四）晚上十时四十分开跑；雅士谷金杯（3991米一级赛）编为海外赛事第三组第四场，将于香港时间6月18日（星期四）晚上十一时十五分举行；而汉普顿宫锦标（1993米三级赛）则编为海外赛事第三组第六场，将于香港时间6月19日（星期五）凌晨零时三十五分开跑。