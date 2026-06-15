女皇安妮锦标：「名演说」盼首度扬威皇家雅士谷赛期

为期五天的英国皇家雅士谷赛期将于周二（6月16日）揭开序幕，首日即会上演多场精彩赛事。高多芬名下的「名演说」至今攻下五项一级赛，早已证明作为马坛菁英的地位，而今次出战将力争扬威揭幕战女皇安妮锦标（1600米一级赛），成为开锣日的主角。

据报赛期首日的场地挂牌预期为快地，这对「名演说」的幕后团队而言是个好消息。雅士谷马场的场地主任Chris Stickels说：「我们的目标是把跑道状况维持在好至快地，一些部分是好地，大概情况应该差不多。」

「名演说」的练马师艾柏宾说：「我们都清楚『名演说』的能力。没有马匹的加速力能及得上牠。牠有时稍欠运气，但布宜学知道要留住马儿以发挥加速力。」

同场争逐女皇安妮锦标的对手也认同「名演说」的实力，其中包括今仗续策「雷再响」的马昆。这对人马组合上月竞逐乐景杰锦标（1600米一级赛）时，在「名演说」之后跑获亚军。马昆说：「『名演说』当天的表现十分出色。牠是一匹冠军级佳驷，不过我今次充满信心，因为该仗只是『雷再响』的今年首战，档位也令我居于较所希望更后的位置，而雅士谷的场地将适合马儿发挥。」

除了「名演说」外，高多芬阵营也会派出「歌剧舞姿」参赛。这匹出闸迅速的佳驷今年初曾在阿联酋的美丹马场攻下杰贝哈特锦标（1800米一级赛），其后于4月在沙丘园再下一城，摘下一项二级赛桂冠。

练马师艾柏宾说：「马儿状态十足，我敢说牠今年的速度看来更快。牠也曾击败英国一些最顶尖的一哩马。」

至于同日举行的圣詹姆士皇宫锦标（1600米一级赛），目前在全球最佳赛驹排行榜上高踞前列的「剧烈气象」势成热门之选，这匹今年英国二千坚尼（1600米一级赛）冠军届时将与刚扬威爱尔兰二千坚尼（1600米一级赛）的「雪岳区」再度较量。

练马师包纪耀深信，「剧烈气象」今次的备战工作比扬威英国二千坚尼前做得更好。他说：「与早前不一样，马儿进步了，状态极佳。马儿扬威英国二千坚尼的姿态已经非常出色，很难说牠会有更好的表现，但在我看来，牠的最佳水平可能还在后头。」

「剧烈气象」的主要劲敌「雪岳区」在新市场举行的英国二千坚尼中屈居亚军，其后胜出爱尔兰二千坚尼。

「雪岳区」的练马师岳伯仁表示：「『剧烈气象』是一匹非常优秀的赛驹，我们很期待这场激烈的较量。『雪岳区』很容易驾驭，也会喜欢这条赛道。」

法国二千坚尼（1600米一级赛）盟主「横逸」则因未能遇上最擅跑的软地而退出比赛。

另一参赛马「纽约热话」迄今四战三捷，今次将力求在更高级别的赛事中证明有力争胜。

周二上演的另一场一级赛为英皇查理斯三世锦标（1000米），届时两匹澳洲佳驷「飞雀」及「登天桥」将正面交锋。「飞雀」曾于2024年胜出此赛，去年则在此赛取得第五名，其后分别在约克及巴黎隆尚攻下一级赛。



由白敬雅训练的「登天桥」曾胜出两项1200米一级赛，今年复出首战则在另一项1200米一级赛中取得第四名。

马会将于周二（6月16日）即时转播女皇安妮锦标赛马日的三项一级赛来港。女皇安妮锦标编为海外赛事第一组第一场，将于香港时间晚上九时三十分开跑；英皇查理斯三世锦标编为海外赛事第一组第三场，将于香港时间晚上十时四十分开跑；而圣詹姆士皇宫锦标则编为海外赛事第一组第四场，将于香港时间晚上十一时二十分开跑。