马场浮世绘│「名将田原」出战凯旋门大赛

昨日日本阪神竞马场举行的一级赛宝冢纪念赛，「名将田原」在武丰胯下卫冕成功，成为继「金船」和「创世驹」之后，第三匹连续两届赢得该赛的赛驹。「名将田原」赢出该赛后，已获资格直接参加美国育马者杯草地大赛，与及澳洲觉士盾，不过武丰表示，该驹有更大机会远征法国，出战十月举行的凯旋门大赛，犹其是牠在较软的场地表现良好，届时有望取得佳绩。「名将田原」早便报名参加凯旋门大赛，估计稍后将正式落实远征。

文杰