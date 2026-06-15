艾道拿金诚刚获发半季牌

马会今日发出通告，宣布2026/2027年度马季牌照事宜（见下文）；外籍骑师之中，艾道拿和金诚刚仅获发半季骑师牌照；方厩主帅莫雷拉及布浩荣暂未获下季骑师牌照，其他现役外籍骑师则获发全季骑师牌照。而现役华将则全部获发全季自由身骑师牌照，黄宝妮及袁幸尧均获发全季见习骑师牌照。

练马师方面，现时廿二位练者均获续牌，连同早已获发牌的甘敏斯，下季共有廿三个马房。而蔡约翰符合年届七十三岁后获续牌的准则，有资格获进一步续牌至2029/2030年度马季结束。

受薪董事兼牌照事务执行经理贝义理发出通告如下：

香港赛马会已：

1. 向下列骑师发给2026/2027年度马季全季马会骑师牌照：

•艾兆礼

•巴度

•班德礼

•布文

•霍宏声

•希威森

•奥尔民

•潘顿

•田泰安

2. 向下列骑师发给2026/2027年度马季马会骑师牌照，有效期由2026年7月16日起至2027年2月17日为止，首尾两天包括在内：

•艾道拿

•金诚刚

3.批准向下列骑师发给2026/2027年度马季自由身骑师牌照：

•蔡明绍

•周俊乐

•钟易礼

•何泽尧

•梁家俊

•巫显东

•潘明辉

•黄智弘

•杨明纶

4. 向下列见习骑师发给2026/2027年度马季见习骑师牌照：

•黄宝妮（分配至贺贤马房）；及

•袁幸尧（分配至姚本辉马房）

5. 向下列练马师发给2026/2027年度马季的练马师牌照，惟他们必须通过健康检查并与马会签订协议方可：

•郑俊伟

•桂福特

•告东尼

•游达荣

•方嘉柏

•贺贤

•大卫希斯

•罗富全

•吕健威

•文家良

•巫伟杰

•廖康铭

•伍鹏志

•黎昭升

•沈集成

•蔡约翰

•苏伟贤

•丁冠豪

•徐雨石

•韦达

•叶楚航

•姚本辉

6. 确定蔡约翰（于2023年6月已获续牌至2027/2028年度马季结束时）符合年届七十三岁后获续牌的准则，有资格获进一步续牌至2029/2030年度马季结束时，惟他必须能继续符合马会制定的标准；

7. 向下列申请人发给2026/2027年度马季助理练马师牌照：