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艾道拿金诚刚获发半季牌

马圈快讯
更新时间：13:48 2026-06-15 HKT
发布时间：13:48 2026-06-15 HKT

马会今日发出通告，宣布2026/2027年度马季牌照事宜（见下文）；外籍骑师之中，艾道拿和金诚刚仅获发半季骑师牌照；方厩主帅莫雷拉及布浩荣暂未获下季骑师牌照，其他现役外籍骑师则获发全季骑师牌照。而现役华将则全部获发全季自由身骑师牌照，黄宝妮及袁幸尧均获发全季见习骑师牌照。

练马师方面，现时廿二位练者均获续牌，连同早已获发牌的甘敏斯，下季共有廿三个马房。而蔡约翰符合年届七十三岁后获续牌的准则，有资格获进一步续牌至2029/2030年度马季结束。

受薪董事兼牌照事务执行经理贝义理发出通告如下：

香港赛马会已：

1. 向下列骑师发给2026/2027年度马季全季马会骑师牌照：

•艾兆礼
•巴度
•班德礼
•布文
•霍宏声
•希威森
•奥尔民
•潘顿
•田泰安

2. 向下列骑师发给2026/2027年度马季马会骑师牌照，有效期由2026年7月16日起至2027年2月17日为止，首尾两天包括在内：

•艾道拿
•金诚刚

3.批准向下列骑师发给2026/2027年度马季自由身骑师牌照：

•蔡明绍
•周俊乐
•钟易礼
•何泽尧
•梁家俊
•巫显东
•潘明辉
•黄智弘
•杨明纶

4. 向下列见习骑师发给2026/2027年度马季见习骑师牌照：

•黄宝妮（分配至贺贤马房）；及
•袁幸尧（分配至姚本辉马房）

5. 向下列练马师发给2026/2027年度马季的练马师牌照，惟他们必须通过健康检查并与马会签订协议方可：

•郑俊伟
•桂福特
•告东尼
•游达荣
•方嘉柏
•贺贤
•大卫希斯
•罗富全
•吕健威
•文家良
•巫伟杰
•廖康铭
•伍鹏志
•黎昭升
•沈集成
•蔡约翰
•苏伟贤
•丁冠豪
•徐雨石
•韦达
•叶楚航
•姚本辉

6. 确定蔡约翰（于2023年6月已获续牌至2027/2028年度马季结束时）符合年届七十三岁后获续牌的准则，有资格获进一步续牌至2029/2030年度马季结束时，惟他必须能继续符合马会制定的标准；

7. 向下列申请人发给2026/2027年度马季助理练马师牌照：

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