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「港边小区」望名留安妮锦标史册

马圈快讯
更新时间：17:56 2026-06-14 HKT
发布时间：17:56 2026-06-14 HKT

英国皇家雅士谷赛期将由周二起，一连五日在雅士谷马场举行，首天赛事将编排三场国际一级赛，多匹顶级赛驹会上阵，戏码十分精彩。香港赛马会将转播整个赛期合共三十五场赛事，每天赛事的头场开跑时间为晚上九时三十分，马迷绝对不容错过。

皇家雅士谷赛期首天赛事，第一场将是一级赛女皇安妮锦标。此赛向来是英国全年最重要的一哩大赛之一，届时上届冠军「港边小区」将尝试成为近代史上，唯一能连胜两届的赛驹。练马师游孝廉说︰「『港边小区』的赛前操练走势理想，上周牠在新市场马场的七月跑道快跳，我十分满意牠的走势。虽然牠今年的赛前部署跟去年有别，但严格来说都是跑过两场后出战今仗，年内先在唐加士达马场上阵，接着便来港出战冠军一哩赛。牠在该赛跑第三的表现出色，赛后状态进展甚佳，将以最佳状态出战女皇安妮锦标。」「港边小区」的最大劲敌，将是高多芬马房一对马「名演说」和「歌剧舞姿」。

游孝廉
游孝廉

至于另一场千六米一级赛圣詹姆士皇宫锦标，应届英国、爱尔兰和法国三国的二千坚尼盟主将同场硬碰，当中众矢之的，将是被评为︰自「范高尔」后表现最佳的坚尼冠军」 ─ 英国二千坚尼冠军「剧烈气象」。练马师包纪耀说︰「『剧烈气象』在坚尼赢马姿态之佳，我也感到惊奇，赛后此驹操练表现更佳，令我感到牠的状态和成熟程度再进一步。牠至今未尝一败，但我认为牠的底质未见尽，阵上演出仍会仍会愈来愈好。」

同日，另一场一级赛是英皇查理斯三世锦标。过去四届赛事，两届由澳洲赛驹胜出，所以今届澳洲马「登天桥」即被捧成大热门。该驹练马师白敬雅日前访露，「登天桥」已完成所有赛前操练，他正期待赛事来临，以马匹的实力，希望能够成为另一匹赢出此赛的澳洲赛驹。

文杰

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