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马场浮世绘│冼文诺赢毛里裘斯坚尼大赛

马圈快讯
更新时间：13:49 2026-06-14 HKT
发布时间：13:49 2026-06-14 HKT

巴西骑师冼文诺上月匆匆结束在西澳客串，并重返毛里裘斯，出任当地最大马主之一Paul Foo Kune和练马师希伟辰的主任骑师，至今已初步证明其选择正确，昨日(6/13)这个骑练和马主团队，在战神公园马场，携手赢出四场头马，包括以在当地名星马Cumbre Vieja捧走当地二级赛毛里裘斯坚尼大赛。目前冼文诺已赢出五场头马，希伟辰则在练马师成绩表(以奖金计算)领先。

文杰

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