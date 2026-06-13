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马场密探048｜「文明战士」顺利开斋

马圈快讯
更新时间：18:52 2026-06-13 HKT
发布时间：18:52 2026-06-13 HKT

今日沙田第五场四班泥地千二米，叶厩的「文明战士」在潘顿胯下顺利取得在港首场头马。

赛后练马师叶楚航说：「『文明战士』的泥地性能出色，赛前我觉得牠有一定机会，早前在泥地试闸走势良佳，虽然今场在泥地取胜，但我觉得牠跑草地也可以应付。『文明战士』是三岁马，仍然非常小朋友，不懂得何时发力，布文上场跑完此马后，对我表示马儿十分抢口，留也留不住，今场特意叫潘顿在晨课为该驹快跳几课，调教该驹，今场潘顿都有对我表示马儿一度很抢口，令他都感到有少许徬徨，幸而最终能驾驭该驹，顺利取胜。『文明战士』跑完今场后，后脚被其他马踢亲有伤口，我要再观察马儿的情况再决定是否让牠歇暑，或是安排牠再跑。」

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