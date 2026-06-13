马场密探048｜「年年友福」今季第三捷

今日第四场四班千八米爆岀大冷门，今季转投沈集成马房的「年年友福」，在末段在大外档上前，终点前越过入闸前独赢赔率急跌成为大热门的「天蓬猫」，爆出四十九倍大冷赢马，此驹今季转投沈厩后，已先后赢得三场头马。

赛后马主苏永强说：「不少朋友以为『年年友福』只是限于跑泥地，其实此马曾经赢过沙田，田草皆合，只要路程偏长，便合适该驹发挥。今日临场下雨，场地松软，令我对『年年友福』更添信心，因为牠很喜欢跑烂地。当初郑俊伟提议我让『年年友福』退役，此马转入沈集成马房后，赢了三场头马，令我很满意，我会让马儿多留一季服役。沈集成特登让『年年友福』小休。养足精力去跑今场赛事，希望马儿凭新鲜感去争取好成绩。」