Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「年年友福」今季第三捷

马圈快讯
更新时间：18:04 2026-06-13 HKT
发布时间：18:04 2026-06-13 HKT

今日第四场四班千八米爆岀大冷门，今季转投沈集成马房的「年年友福」，在末段在大外档上前，终点前越过入闸前独赢赔率急跌成为大热门的「天蓬猫」，爆出四十九倍大冷赢马，此驹今季转投沈厩后，已先后赢得三场头马。

赛后马主苏永强说：「不少朋友以为『年年友福』只是限于跑泥地，其实此马曾经赢过沙田，田草皆合，只要路程偏长，便合适该驹发挥。今日临场下雨，场地松软，令我对『年年友福』更添信心，因为牠很喜欢跑烂地。当初郑俊伟提议我让『年年友福』退役，此马转入沈集成马房后，赢了三场头马，令我很满意，我会让马儿多留一季服役。沈集成特登让『年年友福』小休。养足精力去跑今场赛事，希望马儿凭新鲜感去争取好成绩。」

最Hit
明爱医院KOL女实习医生被捕 通宵扣查今偕探员到医院搜证
01:24
明爱医院KOL女实习医生被捕 通宵扣查今偕探员到医院搜证
突发
5小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
8小时前
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
4小时前
将军澳13岁女童偷38万元现金 用作小红书打赏
00:59
将军澳13岁女童偷38万元现金 用作小红书打赏
突发
3小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
11小时前
陈敏儿离世前半个月已入院陷昏迷 黄日华痛心好友未能大步跨过 去年12月最后见面极精神
07:59
陈敏儿离世前半个月已入院陷昏迷 黄日华痛心好友未能大步跨过 去年12月最后见面极精神
影视圈
4小时前
保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
时事热话
7小时前
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
即时中国
2026-06-12 16:32 HKT
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
即时中国
2026-06-12 07:00 HKT
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
5小时前