马场密探048｜「星球勇士」轻松大胜
更新时间：16:27 2026-06-13 HKT
发布时间：16:27 2026-06-13 HKT
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今日沙田黄昏马头场新马一千米直路赛，希斯马房的「星球勇士」初岀即被捧成一点六倍大热，并且轻松以四个半马位大胜对手，更在黏地跑道上造岀五十五秒八一超快时间。
「星球勇士」马主田启安的父亲田北俊今午入场为马儿打气，结果马儿不负所望，在艾道拿胯下大热胜出头场新马赛一千米。田北俊说：「『星球勇士』是派斯为我们拣选来港，很高兴马儿一出即胜。」
练马师大卫希斯说：「潘顿对我表示，当未遇到『嘉应高升』之前，潘顿觉得『忠心勇士』是他骑过最佳的短途马，同主马『星球勇士』和『忠心勇士』般拥有优秀的潜质，在港首战皆一出即胜。『星球勇士』今场在港初出，场地受到天雨影响变得松软，马儿跑沙田一千米缔造五十五秒八一快时间，表现非常出色，而且弹离其他对手，我将部署牠出战七月四日的七月四日赛事，希望再下一城。」
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