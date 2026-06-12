史德布克让赛形势紧凑 「狂迷女孩」力求反胜「录音庄园」

史德布克让赛（1400米一级赛）将于周六（6月13日）在澳洲布里斯本的鹰园马场举行。由华礼纳训练的雌马「狂迷女孩」今次必须克服多重挑战，才有望在这项势均力敌的赛事中脱颖而出。



现年七岁的「狂迷女孩」今仗须负全场最重的125磅上阵，而对上一匹能在此负磅下扬威此赛的雌马已要追溯至1899年的Sweetheart。若「狂迷女孩」顺利抡元的话，将成为此赛近一百二十七年来负磅最重的夺冠雌马。



加上天气预报指布里斯本周六会下雨，让华礼纳也不得不密切留意，因为「狂迷女孩」虽已摘下四项一级赛冠军，但至今五次跑大烂地俱未能取胜。



「狂迷女孩」刚于5月30日在鹰园角逐金辉史密夫杯（1300米一级赛），末段冲刺凌厉，最终负于料将成为今仗热门的头马「录音庄园」不足半个马位，跑获季军。



今仗续策「狂迷女孩」的麦道朗说：「『狂迷女孩』上仗表现出色，若运气好一点的话，牠或许已能取胜。」



「我知道牠在史德布克让赛须负重磅，但牠是一匹顶尖雌马，要击败牠绝非易事。」



施达诚厩下的「御赏赐」上仗于5月30日在鹰园攻下一项1400米三级赛，相信这匹三岁马今次将会获得不少支持。



施达诚于「御赏赐」胜出上仗后说：「该场胜仗是很好的回报。我们一直知道马儿的能力优异，但要训练牠是一件艰苦的事情，难度也很高。」



父系出自「童梦奇才」的「御赏赐」今仗仅须负109磅出赛，而将为此驹执缰的二十岁见习骑师嘉怀添也会力争生涯首项一级赛冠军。



「录音庄园」抽得第八档起步后料将继续成为赛前的大热门，而同样获追捧的「狂迷女孩」及「御赏赐」将分别自第十一档及第九档出闸。



除了「录音庄园」外，练马师彭达今次也会派遣「探察」及「华城主场」参赛。



在昆士兰受训的「怒风火」上仗爆冷攻下东奔一万锦标（1200米一级赛），今仗将与「狂迷女孩」、「探察」及「承先启后」同样负最重磅出赛。



练马师夏国廷盼望「怒风火」届时能遇上受天雨影响的场地。他说：「虽然是老调重弹，但我只想马儿能在软地上竞逐。我真的希望会下雨。」



「怒风火」的厩侣「豪富」也会列阵今届史德布克让赛。夏国廷谈及这匹雌马时说：「『豪富』扬威布里斯本赛马会短途锦标（1350米三级赛）绝非侥幸，牠确实凭表现赢得参赛机会。马儿只是再次展示了牠自墨尔本春季赛期以来的佳态。」

马汉雅两驹有胜望

马汉雅表示旗下两匹参赛马「板球名手」及「承先启后」的争胜机会均不容忽视，而莫德则坦言麾下的「广漠闪电」今仗虽属冷门分子，但有力回勇交出好表现。「广漠闪电」前仗攻下古活锦标（1200米一级赛）后，上仗的演出有所下滑，未能入位。



来自昆士兰的练马师高亮能则对「飞渡浩洋」的胜算充满信心。「飞渡浩洋」上仗角逐金辉史密夫杯时负于头马不足一又四分一个马位，取得第五名。



高亮能说：「马儿角逐金辉史密夫杯前已有一个月未有上阵，其间也没有试闸，因此跑来略嫌急进。不过，牠之后的操练表现很好，如今已真正进入状态，身心俱佳。」



「虽然同场数匹负磅较轻的赛驹会有不俗胜算，但马儿今仗负磅相当合适，足以言胜。」



同日也会上演另一焦点赛事香港赛马会全球汇合彩池昆士兰二千二锦标（二级赛），届时「珍莲骄骥」将首次挑战2200米途程。



「珍莲骄骥」迄今已胜出四项一级赛，包括于2024年扬威女皇伊利沙伯锦标（2000米）。这匹惯常领放的雌马上仗在东奔杯（2000米一级赛）跑入亚席，而练马师马汉雅预料马儿今仗增程至2200米将不成问题。



马汉雅说︰「马儿几乎无所不能，所以我很有信心牠会交出好表现。牠是一匹体格强健的雌马，上阵时总是勇往向前，因此我认为多跑一化郎（200米）不会难倒牠。」



「我知道牠从未增程至2200米，但以往要于赛后收停牠总是很费劲。虽然马儿今次要应付2000米以上的途程，因而存在一点未知数，但牠经常以劲势冲线，所以今仗值得期待。」



马汉雅表示「珍莲骄骥」是一匹不可多得的赛驹，每次上阵都能为赛事注入独特的活力，也指这匹八岁雌马现况依然勇锐。



不过，「珍莲骄骥」今仗将要面对多匹强敌，当中以活侯夫人及布特麾下正值勇态的「攻守有道」最具瞄头。



另一参赛马「一半属你」去年先后攻下考菲尔德杯（2400米）及墨尔本杯（3200米）两项一级赛，今仗将出争休后复出的第四战。现时与父亲麦伊维合伙练马的麦彦辉相信，鹰园宽阔的跑道及增程角逐将适合这匹五岁马发挥。



麦彦辉说：「2200米途程对马儿来说十分理想，而鹰园也合牠发挥。在马儿迄今的所有赛事中，今仗应最适合牠。」



「武装自己」、「妖娆魅惑」及「猛力连击」也许均只属冷门分子，但同样有争胜机会。



马会将于6月13日星期六即时转播上述两项赛事来港。史德布克让赛（1400米一级赛）编为海外赛事第一组第一场，将于香港时间下午一时五十七分开跑；而香港赛马会全球汇合彩池昆士兰二千二锦标（2200米二级赛）则编为海外赛事第一组第二场，将于香港时间下午二时三十分开跑。

