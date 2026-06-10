Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「极光之子」爆冷开斋

马圈快讯
更新时间：22:40 2026-06-10 HKT
发布时间：22:40 2026-06-10 HKT

今晚快活谷第七场三班千八米，伍厩的「极光之子」在何泽尧胯下后上爆出十八倍冷门，赢得在港首场胜利。

赛后练马师伍鹏志说：「『极光之子』上场跟得太前，影响发挥，今场赛前我叫何泽尧要忍住，不要让马儿太早望空。全靠何泽尧今场跑来有耐性，在最后关键时刻才让马儿望空，令牠末段的窜劲更见锐利。『极光之子』在港七战，每一场都是排外档，今场也是排十一档外档，总算克服难关。其实我觉得『极光之子』有一定能力，之前一直找不到致胜的跑法，今场终于见到马儿要早段以耐性地跑法处理，末段才全力展开冲刺，才可跑出应有水准，我打算让牠七月八日再跑谷草千八米，希望继续有好成绩，之后便歇暑，下季才出赛。」

最Hit
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
7小时前
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮
生活百科
9小时前
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
生活百科
6小时前
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
政府大派$18长者餐饮券！7.1起叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
饮食
11小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
6小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
12小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
7-Eleven 8折优惠｜7-11便利店3日限定折扣！Häagen-Dazs雪糕杯$14.4／啤酒、薯片$6.4起
7-Eleven 8折优惠｜7-11便利店3日限定折扣！Häagen-Dazs雪糕杯$14.4／啤酒、薯片$6.4起
生活百科
7小时前
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT