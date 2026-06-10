马场密探048｜「极光之子」爆冷开斋

今晚快活谷第七场三班千八米，伍厩的「极光之子」在何泽尧胯下后上爆出十八倍冷门，赢得在港首场胜利。

赛后练马师伍鹏志说：「『极光之子』上场跟得太前，影响发挥，今场赛前我叫何泽尧要忍住，不要让马儿太早望空。全靠何泽尧今场跑来有耐性，在最后关键时刻才让马儿望空，令牠末段的窜劲更见锐利。『极光之子』在港七战，每一场都是排外档，今场也是排十一档外档，总算克服难关。其实我觉得『极光之子』有一定能力，之前一直找不到致胜的跑法，今场终于见到马儿要早段以耐性地跑法处理，末段才全力展开冲刺，才可跑出应有水准，我打算让牠七月八日再跑谷草千八米，希望继续有好成绩，之后便歇暑，下季才出赛。」