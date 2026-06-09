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碧咸驾临谷中 观赛连系波马

马圈快讯
更新时间：18:53 2026-06-09 HKT
发布时间：18:53 2026-06-09 HKT

2026年美加墨世界杯决赛周，将于香港时间周五凌晨开锣，此四年一度的球坛盛事举世瞩目，马会推动足运不遗余力，已推出「全城足球主场」系列活动，并与国际足协的某官方技术合作伙伴达成策略性合作，双方明晚会于跑马地马场举行「赛马联乘足球」活动，以连系赛马和足球两大运动的爱好者。据悉，该品牌的代言人即「万人迷」球星碧咸，明晚亦会现身跑马地马场出席活动兼观赏赛马，令是夜赛马大为生色。

「万人迷」球星碧咸(左)，明晚亦会现身跑马地马场出席活动兼观赏赛马，令是夜赛马大为生色。
「万人迷」球星碧咸(左)，明晚亦会现身跑马地马场出席活动兼观赏赛马，令是夜赛马大为生色。

碧咸退役前，曾效力英超班霸曼联，并于1999年助红魔成为欧联、英超及足总杯三冠王，之后转投西甲班霸皇马亦捧杯无数，是当年银河舰队的「六条烟」之一。这位前英格兰中场国脚曾参与1998、2002、2006年三届世界杯决赛周，每届各入一球，合共交出六次助攻，最佳成绩是跻身八强。目前是美职球会国际迈亚密的班主之一。

 

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