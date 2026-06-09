马场浮世绘｜2026拍卖马今晨亮相 罗子达表示多驹进度理想

2026香港国际马匹拍卖会，将于下月三日傍晚在沙田马场马匹亮相圈举行，今（9/6）早晨课之后，国际马匹拍卖执行经理罗子达带领传媒代表前往马房，介绍将供竞投的二十一匹拍卖马。

国际马匹拍卖执行经理罗子达 (中) 带领传媒代表前往马房，介绍将供竞投的二十一匹拍卖马。

罗子达表示，由于检疫问题，澳洲拍卖马只能够在上月抵港，令拍卖会延至下月才举行，但此举令他能够安排两匹澳洲两岁马来港，届时岀售之后一个月便满三岁，有充足时间适应环境和部署才上阵。至于早在一月已抵港的北半球和南非马，则有半年时间适应香港环境，对牠们出售后到正式开操是应有帮助。他又谓今次岀售的两匹南非马，皆为练马师苗礼德协助马会搜寻和进行购入前检查，然后在当地接受初步训练一年，再运往英国，跟其他北半球马一起运港。

罗子达表示，由于检疫问题，澳洲拍卖马只能够在上月抵港，令拍卖会延至下月才举行，但此举令他能够安排两匹澳洲两岁马来港，届时岀售之后一个月便满三岁，有充足时间适应环境和部署才上阵。

此外，罗子达特别将八匹较具代表性的拍卖马拉岀马房，向传媒介绍和供他们拍照，包括马会购入价最高、达四百二十多万元，岀自父系「遥远星空」的九号马。罗子达透露他对编号为二、十七、二十和二十一号的四匹马印象较深，现阶段进度十分理想。

罗子达特别将八匹较具代表性的拍卖马拉岀马房，向传媒介绍和供他们拍照，包括马会购入价最高、达四百二十多万元，岀自父系「遥远星空」的九号马。

另一方面，二十一匹拍卖马将于下周六早上九时在沙田马场进行试跑，在场有提供早餐，欢迎所有有兴趣竞投的马主和马匹进口许可证持有人到场观看。

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文杰

