艾兆礼「东方宝宝」「米奇」

艾兆礼早前因为不小心策骑，将于明日赛后开始停赛两日，直至下周日才复出，他坦言绝不享受停赛，可是时近季尾阶段，休战几日反而可借此好好休息，然后以更佳状态迎战马季最后几次赛事。至于今明日停赛前之战，他认为以「东方宝宝」和「米奇」两驹具争胜机会。

东方宝宝增程千四

「东方宝宝」上仗由艾兆礼接手，竞逐田草千二米取得亚军。

姚厩「东方宝宝」上仗由艾兆礼接手，竞逐田草千二米，结果后上取得亚军，明日人马增程出战千四米，骑者分析说：「『东方宝宝』上场赛前几天还在谷草中距离上阵，临场是否状态十足难以评估，加上牠早段速度不快，随之堕居至较后位置，可是直路上却能连追多个马位，并在过终点时取得亚军，表现较预期出色。以当时走势估计，今次路程加长二百米，理应更合发挥，希望赛事早段步速正常，好使牠能在最有利的环境之下，争取最佳成绩。」

米奇后劲争胜

「米奇」前仗在艾兆礼胯下，角逐一千米直路赛后上走得接近。

「米奇」前仗在艾兆礼胯下，角逐一千米直路赛后上走得接近，今次人马重逢再跑同程，骑者说：「其实『米奇』跑直路赛并非不合，只是跑法较被动，阵上经常后上不及。此驹前仗跑直路赛便是早段居后，末段能追回多个马位，结果只落后头马两个马位过终点。今次『米奇』再跑同程，希望同场几匹具速度的对手能够一如预期前领，令前段步速正常甚至偏快，『米奇』便有望在末段发挥后劲争胜。」

最后，艾兆礼提到「志醒大将」早前由他过档时走势不差，现阶段仍在作战状态，以马儿早前接连在千六米后上走得接近估计，今次转战跑千八米，按理应该更合适，加上牠曾在泥地短途赛跑得接近，所以『志醒大将』有望在今场泥地千八米一展所长，未尝不可走入前列一席归来。

文杰