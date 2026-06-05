Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安「风起云涌」「威利金箭」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-06-05 HKT
发布时间：17:30 2026-06-05 HKT

刚周三是田泰安的三十六岁生日，但当晚夜赛其坐骑「金风万里」及「翠儿威威」均力拼仅负得亚军，未能赢马贺寿；幸好周日沙田首次夏令赛事，其十匹坐骑不乏实力分子，届时应有机会为他带来头马进帐。田泰安今晨表示，「风起云涌」和「威利金箭」近绩良好，今次分头出战合适路程，机会值得秤先。

风起云涌再攻同程

「风起云涌」近两仗连续在泥地千八米跑第二。
「风起云涌」近两仗连续在泥地千八米跑第二。

出争第一场五班泥地千八米的伟厩「风起云涌」，近两仗连续在泥地千八米跑第二，周日再攻同程，田泰安分析说：「以现年五岁的『风起云涌』目前评分来说，竞逐五班赛或负轻磅跑四班赛均具竞争力，前仗牠跑五班泥地千八米，只以马颈位不敌对手得第二；今次继续竞逐同一班次及路程，自然有争胜机会。何况今场赛事出马未满额，牠只需负一三○磅上阵，而非一三五磅，同时又抽得有利的一档，预期起步后可轻易进占有利位置竞跑，希望牠能够把握机会，赢回一场头马。」

威利金箭路合态勇

「威利金箭」上仗转桂厩初出即在田草同程跑获季军。
「威利金箭」上仗转桂厩初出即在田草同程跑获季军。

列阵第十场二班千二米的「威利金箭」，上仗转桂厩初出即在田草同程跑获季军，周日再次上阵，田泰安说：「『威利金箭』来港前战绩良好，在港上阵以来表现亦不俗，上仗牠只以一个马位落后刚周日胜出三级赛的『表之星河』，表现及格有余。赛后此驹操练充足，我亲自出试多课，感觉到其状态愈来愈好，今仗势将以更佳状态迎战；虽然同场对手实力甚强，但牠凭路合态勇的优势，有望挑战任何对手，争取其在港首场头马。」

田泰安又表示，出争第六场四班千六米的「泷泽飞驹」，上仗休后复出跑稍短的千四米，依然能够跑获殿军，表现较预期更理想；今次回师更合适的千六米，肯定更合发挥，希望届时牠可交出更佳表现，拼入前列位置归来。

文杰

最Hit
01:59
两蚊两折｜劳福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月仅450人受影响 惟更新系统涉款3000万
社会
4小时前
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
01:29
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
影视圈
6小时前
移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮
时事热话
6小时前
爆粗校长｜李卓兴病假中被炒 专家：严重失当可解雇 料政府公积金未必全失
爆粗校长｜李卓兴病假中被炒 专家：严重失当可解雇 料政府公积金未必全失
教育新闻
10小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
11小时前
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
影视圈
9小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
03:21
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
11小时前
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
3小时前
不堪新婚妻车祸重伤濒死 丈夫抢警枪图自尽判囚3月 官同情遭遇劝重新振作
不堪新婚妻车祸重伤濒死 丈夫抢警枪图自尽判囚3月 被捕还押错过见妻最后一面
社会
5小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
2026-06-04 18:30 HKT