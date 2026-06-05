田泰安「风起云涌」「威利金箭」

刚周三是田泰安的三十六岁生日，但当晚夜赛其坐骑「金风万里」及「翠儿威威」均力拼仅负得亚军，未能赢马贺寿；幸好周日沙田首次夏令赛事，其十匹坐骑不乏实力分子，届时应有机会为他带来头马进帐。田泰安今晨表示，「风起云涌」和「威利金箭」近绩良好，今次分头出战合适路程，机会值得秤先。

风起云涌再攻同程

「风起云涌」近两仗连续在泥地千八米跑第二。

出争第一场五班泥地千八米的伟厩「风起云涌」，近两仗连续在泥地千八米跑第二，周日再攻同程，田泰安分析说：「以现年五岁的『风起云涌』目前评分来说，竞逐五班赛或负轻磅跑四班赛均具竞争力，前仗牠跑五班泥地千八米，只以马颈位不敌对手得第二；今次继续竞逐同一班次及路程，自然有争胜机会。何况今场赛事出马未满额，牠只需负一三○磅上阵，而非一三五磅，同时又抽得有利的一档，预期起步后可轻易进占有利位置竞跑，希望牠能够把握机会，赢回一场头马。」

威利金箭路合态勇

「威利金箭」上仗转桂厩初出即在田草同程跑获季军。

列阵第十场二班千二米的「威利金箭」，上仗转桂厩初出即在田草同程跑获季军，周日再次上阵，田泰安说：「『威利金箭』来港前战绩良好，在港上阵以来表现亦不俗，上仗牠只以一个马位落后刚周日胜出三级赛的『表之星河』，表现及格有余。赛后此驹操练充足，我亲自出试多课，感觉到其状态愈来愈好，今仗势将以更佳状态迎战；虽然同场对手实力甚强，但牠凭路合态勇的优势，有望挑战任何对手，争取其在港首场头马。」

田泰安又表示，出争第六场四班千六米的「泷泽飞驹」，上仗休后复出跑稍短的千四米，依然能够跑获殿军，表现较预期更理想；今次回师更合适的千六米，肯定更合发挥，希望届时牠可交出更佳表现，拼入前列位置归来。

文杰