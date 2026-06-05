安田纪念赛松山弘平盼凭「拼胜堡」再摘一级赛桂冠

松山弘平刚于上周末策骑「洛夫琴山」攻下日本打吡（2400米一级赛），赛后显得无比雀跃。这位日本好手将于周日（6月7日）再度亮相东京竞马场，主策「拼胜堡」出战总奖金高达三亿九千零六十万日圆（约合一千九百一十万港元）的安田纪念赛（1600米一级赛），冀能乘勇扬威当地马坛另一项份量十足的大赛。

松山弘平虽然从骑至今仍未曾扬威安田纪念赛，但去年曾伙拍「拼胜堡」角逐与今仗同场同程的一级赛NHK一哩赛（1600米），结果这对人马组合成功克服了东京1600米赛道的考验而摘桂；而他上仗策骑「洛夫琴山」胜出日本打吡时的出色发挥更为他出争周日一仗打下强心针。

松山弘平过往曾策骑「神志勇进」、「出奇致胜」及「战舞者」等佳驷出争安田纪念赛，惜均未能入位，其中「战舞者」于2021年以热门身分上阵时更仅能在头马「野田贤君」之后取得第八名。

安田纪念赛今年踏入第七十六届，赛前「拼胜堡」的练马师桥口慎介表示，他相信马儿有力在这项历史悠久的一哩大赛中取得佳绩。「拼胜堡」上仗于3月29日在中京出争高松宫纪念赛（1200米一级赛），最终在头马「里见梦境」之后取得第四名。

「拼胜堡」迄今在东京两战全胜，今次将力求延续近年来四岁马在此赛的强势。自从一哩王者「满乐时」于2015年以四岁之龄攻下安田纪念赛后，「魔族雅谷」、「冠军车手」、「放声欢呼」、「前人足迹」及上届冠军「远观天象」也相继以四岁马身分摘下此赛桂冠。

桥口慎介说：「马儿（『拼胜堡』）上仗角逐高松宫纪念赛，自内档起步后演出不俗。牠从Champion Hills 牧场回来后一切如常，没有任何改变。马儿曾攻下NHK一哩赛，我认为1600米大概是牠的最佳途程。」

「拼胜堡」迄今的四场头马均在松山弘平胯下取得。

尽管安田纪念赛日渐被视为新星的成名舞台，但即将第四度参赛的七岁马「地神力」相信仍会获得不少支持。

这匹经验丰富的灰马至今未曾赢得一级赛冠军，但以往三次角逐安田纪念赛时均跑入前列，先后于2023年在「前人足迹」之后取得第四名，2024年败给香港马王「浪漫勇士」再夺第四名，以及去年负于「远观天象」屈居亚军。

「地神力」也曾于2024年在东京举行的二月锦标（泥地），以及去年在京都举行的一哩冠军赛两项1600米一级赛中跑获亚军。

同样被视为争胜热门的还有近况勇锐的「诗歌游子」（李慕华）及顶级雌马「橡木城」（连达文）。两驹刚于5月9日在东京同场竞逐叶森杯（1800米三级赛），最终「诗歌游子」及「橡木城」分别跑获冠、亚军。

此外，「生活格调」也有不俗争胜机会。

安田纪念赛（1600米一级赛）编为海外赛事第四组第一场，将于香港时间6月7日（星期日）下午二时四十分开跑。