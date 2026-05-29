「首饰天空」及「表之星河」演出拾级而上盼周日首夺三级赛头马

本年度马季已踏入较后阶段，而两匹在季内续有进步的新秀「首饰天空」及「表之星河」将于周日（5月31日）在沙田登场，分别角逐当天举行的两项三级赛狮子山锦标（1600米让赛）及沙田银瓶（1200米让赛），力争攀上今季的高峰。

「首饰天空」及「表之星河」目前的本地评分分别高达95分及101分，均属出道以来最高。两驹同样会于本周末首度亮相分级赛，冀在更高班次的赛事中证明实力。

由蔡约翰训练的「首饰天空」休赛十二个月后于4月重返赛场，复出后取得两战全胜的佳绩，再次证明这匹四岁马甚具潜力。

这匹「秋阳」的子嗣出道以来已上阵七次，曾在好地、好至快地及软地上胜出1200米、1400米及1600米赛事，足见牠的适应力甚强。

「首饰天空」（119磅）四周前首度伙拍艾兆礼出赛，即在受天雨影响的场地上携手攻下一项1600米第二班赛事。这对人马组合今仗将继续合作出争狮子山锦标。

艾兆礼说：「马儿至今的表现无可挑剔，近两仗更取得连胜，而今次升班角逐也只需负轻磅。牠是一匹好马，到了周日我们会了解牠多一点。」

「我不太肯定（上仗的）场地状况。马儿出闸时似乎有点欠顺，但当我们进入直路后，牠随即调整好自己，以佳势冲刺。我不知道本周接下来的天气会如何，但牠对场地的适应力颇强。若场地变得稍为软慢，对马儿当然没有问题，毕竟牠曾在这种场地上取胜。不过马儿也曾在干快地上报捷，因此我认为场地状况不成问题。」

艾兆礼今季已取得五十四场胜仗，暂居骑师榜第三位，落后「首饰天空」较早时的惯常拍档布文三场头马。这位来自意大利的好手今季与冠军级练马师蔡约翰合作无间，两人已携手取得十八场头马。

艾兆礼表示：「蔡约翰今季大部分时间都在支持我，我们合作得很好。我能够策骑那些轻磅马上阵，这对我帮助很大。」

至于周日上演的另一项三级赛沙田银瓶（1200米让赛），由文家良训练的「表之星河」将伙拍田泰安争标，负121磅上阵。

这匹「情深义重」的四岁子嗣于今季开季时获评79分，开锣日出战一场第三班赛事时在末段力弱下以第六名冲线，但其后六战表现出色，共得三冠一亚一季的佳绩，评分也一直拾级而上。

「表之星河」周日将要与「精算暴雪」（135磅）、「美丽第一」（129磅）及「好友心得」（126磅）等一众短途菁英同场较量，当中「好友心得」更曾于季内在沙田1200米第二班赛事造出快时间取胜。不过，田泰安相信「表之星河」的状态会在季尾迎来高峰，而今仗负轻磅上阵也有利马儿争标。

续有进境的「表之星河」（121磅）将越级挑战三级赛沙田银瓶（1200米让赛），力求继续拾级而上。

这位来自毛里裘斯的好手说：「来到季尾，总有一些马匹仍能维持状态，并且享有负轻磅的优势。这些都是所有人希望得到的坐骑，而我很幸运能策骑此驹。」

「这是一场硬仗。当然阵上有一些我们必须重视的对手，但我也确信马儿目前的状态足以争胜。」

本周日（5月31日）沙田合共编排十一场本地赛事，头场新马赛香港五华同乡总会杯平磅赛（1200米）将于下午十二时四十五分开跑。

