日本打吡武豊盼与新晋练马师上原佑纪携手夺魁

日本打吡（2400米一级赛）将于周日（5月31日）在东京竞马场上演，届时各路三岁菁英将同场争夺殊荣，精彩可期。殿堂级骑师武豊今次将与新晋练马师上原佑纪合作，盼凭「通天飞」携手扬威这项总奖金高达六亿五千一百万日圆（约合三千一百九十万港元）的大赛。

武豊迄今先后伙拍「特别周」（1998年）、「爱慕织姬」（1999年）、Tanino Gimlet（2002年）、「大震撼」（2005年）、「高情厚意」（2013年）及「胜局在望」（2022年）六度扬威日本打吡，成为此赛历来胜出次数最多的骑师。这位五十七岁的名将今年将第三十七次参赛，力争第七度封王，继续刷新由他保持的夺冠次数纪录。

武豊在今届赛事的坐骑「通天飞」由现年三十六岁的上原佑纪训练，而除了「通天飞」外，上原佑纪还会派遣「清洁能源」、「强势神使」及「鹰之徽纹」出争这项日本经典赛事。

武豊早于1988年首次参加日本打吡，当时他策骑Cosmo Amber取得第十六名。这位长青好手周日将续策「通天飞」再逐殊荣，期望马儿能继上仗扬威同场同程的青叶赏（2400米二级赛）后再下一城，击败料将成为热门的「洛夫琴山」摘桂。「洛夫琴山」迄今虽已两胜一级赛，但从未挑战2000米以上途程。

「通天飞」父系出自2020年日本打吡冠军兼三冠王「铁鸟翱天」，上仗出争青叶赏时克服排第十六档的不利因素，转直路弯时自中间位置发力上前，最终以2分23秒正的甚快时间取胜，追平了赛事的头马时间纪录。

武豊说：「那是一场很好的胜仗。毕竟我在该仗首次策骑马儿，而我们更要从外档起步，因此有一些未知之数。不过赛事的形势很适合我们发挥，有助抵销排外档的因素。我认为马儿的演出及赢马时间均颇具说服力。马儿是匹佳驷，我很高兴牠能取得参赛席位。」

「策骑过马儿出赛后，我觉得牠的加速力比我预期中更强。我未必会说马儿已让人觉得牠的走势非常畅顺，但牠的步幅很大。」

「通天飞」的劲敌「洛夫琴山」上仗于4月19日在中山竞马场角逐日本二千坚尼（2000米一级赛），最终轻松击败今仗再度碰头的「天狼煌煌」及「鹰之徽纹」抡元，更以1分56.5秒打破场地时间纪录。「洛夫琴山」今次将续由赢马拍档松山弘平执缰。

尽管「洛夫琴山」的长力受到质疑，但练马师杉山晴纪却不以为意，更指马儿父系出自「世界首映」，气量应不成问题。「世界首映」是顶尖种马「大震撼」的子嗣，曾于2019年胜出菊花赏（3000米一级赛）。

杉山晴纪说：「马儿颇为健硕，而从血统来看，我认为牠（在应付此程上）不会有问题。关键是要让牠随自己的步韵竞跑。」

列阵此赛的还有父系同样出自「铁鸟翱天」的「塔状高云」。此驹迄今三战全胜，包括于5月9日在惯常拍档西村淳也胯下以劲势胜出京都新闻杯（2200米二级赛）。

「塔状高云」的练马师高野友和说：「我认为马儿上仗的争胜难度很高，但牠最终仍能胜出，表现实在很好。我觉得牠每次上阵后都会变得更成熟，从牠的表现便可知道。」

今仗有力争胜的参赛马还包括「天狼煌煌」、「胆大」、「海外小城」、「强势神使」、「素朴派」及「鹰之徽纹」。

日本打吡（2400米一级赛）编为海外赛事第一组第一场，将于香港时间5月31日（星期日）下午二时四十分开跑。

