法国打吡「得利星」率领主队佳驷力抗岳伯仁大军

法国打吡（2100米一级赛）将于周日（5月31日）在尚蒂伊马场举行，届时「得利星」将率领多匹在当地服役的佳驷，力求击败以岳伯仁马房的「巴贝多河」为首的外队强敌，在主场勇夺这项锦标。



去年凭「印象创新」扬威法国打吡的岳伯仁今季续创佳绩，在季内已举行的六项欧洲经典赛事中夺得四项冠军。这位爱尔兰练马大师今次将三路兴兵，派出「巴贝多河」、「苍鹰山」及「蒙特利尔」参赛，盼能再添经典赛事锦标。



「巴贝多河」是岳伯仁今次远征的领军代表，将在莫雅胯下自第十五档起步。这匹「活顿镇」的子嗣于5月7日在车士达出争迪河锦标（2064米表列赛），最终大胜七个马位而回，随后以今仗作为目标。



岳伯仁说：「我们派遣马儿到车士达上阵，是为了看看牠能否应付一又四分一哩途程，结果牠应付得很好。今次显然是大幅升级挑战，但赛前一切都进展得很顺利。马儿看来甚具级数。」



过去十二届法国打吡之中，共有十一匹头马自第八或以内的档位起步，不过「巴黎市郊」于2012年成功克服排第十六档的考验，伙拍曾在香港策骑的贺铭年夺魁。



「苍鹰山」曾于5月初扬威同场赛事，取得宝贵的经验，今次将续由苏铭伦主辔；而将伙拍罗敦争功的「蒙特利尔」上仗则在尚蒂伊落败。



岳伯仁说：「『苍鹰山』有在同场取胜的经验，或会成为争胜关键。『蒙特利尔』虽然仍有点稚嫩，但每仗均有进步。」



另一方面，高仕登及高素德本周不惜支付七万二千欧元（约合六十五万六千港元）的补充报名费， 让旗下的「工业浮城」补入此赛。这匹「范高尔」子嗣由Faisal王子拥有，上仗角逐英国二千坚尼（1600米一级赛）时在头马「剧烈气象」之后取得第六名，今仗将增程角逐。



马主Faisal王子的赛马顾问Ted Voute表示：「这确实是有点冒险，不过王子很想试试，希望他能得到回报。」



其他外队参赛马包括自第一档出闸的「丘中村子」，以及由岳伯仁的儿子岳品贤训练的「迅先男孩」。



主队代表方面，葛威法今次决定放胆一试，派遣旗下初出即胜的「得利星」参战，该驹将自第十档起步。「得利星」是一级赛盟主「得令星」的同母弟弟，葛威法相信马儿的优良血统有助弥补经验的不足。

葛威法说：「今次的安排其实颇为进取，因为要让经验尚浅的赛驹出战这种大赛从不容易。我们不得不延迟牠的出道时间，但马儿初出即胜后已变得更成熟。参加法国打吡的机会只有一次，而马儿的血统及天赋让牠得以参与其中。」



「独木林」上仗以一个马头位之先力压「蒙特利尔」抡元，至今三战全胜，但牠的赢马拍档巴米高今仗则会选策「得利星」争标。



另外两匹值得留意的主队代表分别是已取得三捷的「珠玑侯爷」，以及曾在一级赛入位的「叶间阳光」。「珠玑侯爷」的其中一名马主是已退休的练马师夏德，她曾训练出1986年法国打吡盟主Bering。



夏德说：「无论周日的场地或档位如何，也没有任何借口，毕竟我曾凭排最外的第二十二档起步的赛驹攻下凯旋门大赛。」



身兼「珠玑侯爷」马主之一的练马师戴卓雅说：「一切已准备就绪。我们对马儿（『珠玑侯爷』）的评价一直很高，而能够派出如此优质的马匹角逐这类大赛，正是我们每天早起的原因。」



由费伯华训练的「叶间阳光」上仗角逐法国二千坚尼（1600米一级赛），遇上状况远较今仗恶劣的场地，但最终仍跑获亚军，今仗将力求更进一步。



同属费伯华麾下的「实绩」则会角逐同日举行的三级赛PMU全球汇合彩池橡树锦标（1000米）。这匹由Faisal王子拥有的佳驷去年曾在多维尔胜出一项一级赛，今仗颇具胜望。



PMU全球汇合彩池橡树锦标（1000米三级赛）编为海外赛事第二组第一场，将于香港时间晚上九时五十三分开跑；而法国打吡（2100米一级赛）则编为海外赛事第二组第二场，将于香港时间晚上十时三十分开跑。