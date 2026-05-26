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全球一哥「嘉应高升」20连胜庆功 场面热闹

马圈快讯
更新时间：14:21 2026-05-26 HKT
发布时间：14:21 2026-05-26 HKT

全球最高分马是香港马王「嘉应高升」，此马今季战绩彪炳，马如其名，成就步步高升。今季八战八胜，完成二十连胜，当中更远征澳洲成功，胜出一级赛珠穆朗玛峰锦标，成为三冠短途王，而且屡次打破田草1200米纪录时间，国际评分高达130分，是全球一哥马。

昨晚「嘉应高升」马主团体在沙田马场会所举行20连捷庆功宴，慰劳一众马房功臣，希斯悉心训练、潘顿出色的发挥、马房团队对马儿的照顾和香港马会的支持等。

昨晚「嘉应高升」马主团体在沙田马场会所举行20连捷庆功宴，慰劳一众马房功臣，希斯悉心训练、潘顿出色的发挥、马房团队对马儿的照顾和香港马会的支持等。
昨晚「嘉应高升」马主团体在沙田马场会所举行20连捷庆功宴，慰劳一众马房功臣，希斯悉心训练、潘顿出色的发挥、马房团队对马儿的照顾和香港马会的支持等。

马主梁锡光伉俪、叶志明等团体成员、希斯及太太、潘顿及太太、骑过「嘉应高升」的田泰安亦有获邀出席。梁锡光好友马主朋友，三冠长途王「遨游气泡」马主程志辉、「魅力」系邓咏琪均有获邀出席。全晚高潮是梁锡光、程志辉及马会高层郑奇龙带领一众好友在台上高唱谭咏麟名曲《朋友》，炒热气氛。

全晚高潮是梁锡光 (右)、程志辉 (中) 及马会高层郑奇龙 (左) 带领一众好友在台上高唱谭咏麟名曲《朋友》，炒热气氛。
全晚高潮是梁锡光 (右)、程志辉 (中) 及马会高层郑奇龙 (左) 带领一众好友在台上高唱谭咏麟名曲《朋友》，炒热气氛。

梁锡光在台上表示，很感恩养到「嘉应高升」，只希望马儿健健康康，其余交由希斯部署。

梁锡光表示，很感恩养到「嘉应高升」，只希望马儿健健康康，其余交由希斯部署。
梁锡光表示，很感恩养到「嘉应高升」，只希望马儿健健康康，其余交由希斯部署。

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陈嘉甜

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