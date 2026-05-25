「浪漫勇士」夺渣打冠军暨遮打杯  封第三匹三冠王成就不朽传奇

「浪漫勇士」昨日（5月24日星期日）在沙田马场的一级赛渣打冠军暨遮打杯（2400米）中奏凯，成为历来第三匹囊括三冠大赛全数三关的佳驷，再一次在香港赛马史册上留名。攻下这项总奖金高达一千三百万港元的长途大赛后，「浪漫勇士」将获安排休赛，其练马师沈集成将于稍后时间才会决定此驹的未来计划。



昨日「浪漫勇士」在惯常拍档麦道朗胯下取得出道以来的第十五场一级赛冠军，进一步延伸由牠保持的香港赛驹最多一级赛头马纪录。牠也成为自「翠河」（1993/94年度马季）及「遨游气泡」（2024/25年度马季）后，历来第三匹三冠王。



沈集成在赛后说：「我实在非常幸运，是位十分幸运的练马师，因为我有机会训练『浪漫勇士』。」

沈集成在赛后说：「我实在非常幸运，是位十分幸运的练马师，因为我有机会训练『浪漫勇士』。」



「赛前我们早已拟定作战计划，我们早段会让马儿稳定走势，让牠放松竞跑，并在赛事末段尝试上前争胜。牠跑至最后四百米开始加速，麦道朗阵上发挥出色，他确是一位顶级骑师。」



牠在昨日的赛事中以半个马位之先力压「数字天文」勇夺冠军，日本代表「大怪奇」再落后「数字天文」一个半马位跑获季军。「浪漫勇士」所缔下的头马时间为2分26.67秒，刚巧与去年「遨游气泡」在此赛造出的时间相同。



「浪漫勇士」昨日赛事沿途在半同主马「浪漫战神」及「数字天文」之后，居于第四位竞跑。跑至末段麦道朗指示「浪漫勇士」逐步加速，这位应届浪琴全球最佳骑师在直路上全力催策，结果坐骑跑至最后五十米赶过一度突围的「数字天文」，并在冲线前稍为扩大领先优势，摘下这场大赛头马。



「数字天文」末段负隅顽抗表现优异，较「大怪奇」先过终点跑获亚军。「浪漫勇士」在最后四百米造出22.77秒的分段时间，昨仗获胜后，牠在1600米至2400米途程的一级赛均曾报捷。

「浪漫勇士」攻下一级赛渣打银行暨遮打杯（2400米），实现三冠王伟业。



出自香港国际马匹拍卖会的「浪漫勇士」，亦将出道以来的战绩改写为三十一战二十四胜。沈集成赛后表示他会考虑安排佳驷首度前往从化，在该处歇暑并休养生息，之后再拟定马儿下季的参赛安排。



他说：「我们计划让牠休赛，我正考虑是否如『嘉应高升』一样，安排牠前往从化，『嘉应高升』（在那里）十分愉快。所以我或会让牠到从化好好休息，之后再从长计议。」



「我们非常高兴，皆因我们拥有一支十分优秀的马房团队。马主刘先生经常作出正确决定，麦道朗这位骑师亦功架十足。」



麦道朗在赛后说：「牠顺利成为三冠王，可谓实至名归。我较早时阅过行政总裁（应家柏）的网志，他说马儿经已成为香港赛马史上的不朽传奇，对此我完全同意。」



「牠不需要透过胜出此赛去证明这一点，我认为这场头马只是锦上添花，牠应该成为本年度马季的香港马王，特别是赢得三冠大赛后，我认为牠当之无愧。」



其他赛事方面，潘顿昨日在沙田日赛录得三捷，距离个人在港赢得二千场头马的目标再踏近一步。这位八届香港冠军骑师在第五班渣打数码资产业务让赛（1600米）中，凭贺贤马房的「威力非凡」（135磅）先拔头筹。其后他在第二场第四班渣打可持续金融业务让赛（1400米），伙拍由丁冠豪训练的「金快飞飞」（131磅）再胜一仗。他昨日第三场头马则来自沈集成马房的「包装天王」（131磅），该驹攻下第四场第四班渣打企业及投资银行让赛（1200米）。



凭「包装天王」将个人历来在港头马数字增至一千九百九十八场后，他说：「昨（昨）日成绩不错。赛前我希望昨（昨）日可以取得一、两场头马，最终能够大演帽子戏法，确实胜于预期。」



沈集成凭「浪漫勇士」及「包装天王」摘下一口孖宝后，他季内已累积五十六场头马，稍为扩大个人在昨季练马师排行榜的领先优势。其他几位有望争冠的前列练马师也包括方嘉柏（五十四场头马）、廖康铭（五十二场）、吕健威（五十场）、大卫希斯（四十九场）及蔡约翰（四十六场）。



下一个香港赛事日将于本周三晚上（5月27日）在跑马地马场举行。