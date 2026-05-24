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马场密探048｜「浪漫勇士」三冠封王

马圈快讯
更新时间：17:05 2026-05-24 HKT
发布时间：17:05 2026-05-24 HKT

今日赛事的重头戏，香港三冠系列尾关冠军暨遮打杯，沈厩的「浪漫勇士」临场照例被捧成一点一倍全热门，结果该驹在终点前力压「数字天文」，成为继「翠河」和上季「遨游气泡」之后，香港第三匹三冠盟主。

沈集成旗下的「浪漫勇士」胜出一级赛遮打杯，成为继「翠河」及「遨游气泡」后，香港赛马史上第三匹长途三冠王。

赛后「浪漫勇士」马主刘栢辉说：「『浪漫勇士』跑二千四百米并非首本路程，今场赢马过程有点惊险，我都很开心。『浪漫勇士』三年前曾经在遮打杯跑得第二名（该场头马是『将王』）有点可惜，现在『浪漫勇士』赢遮打杯，我十分高兴，马儿将会歇暑休息，至于下季部署，我会再和沈集成倾谈再决定。」

沈集成说：「『我十分光荣，可以遇到天才马『浪漫勇士』，牠的表现如此出色，八岁马曾经有脚患，做过手术，今季仍然可以表现出如此犀利，令我很感动，我能够训练到此马，是每一位练马师的梦想。我很幸运，可以训练到『浪漫勇士』，我的马房团队都尽心尽力做到最好；马主刘栢辉每一次做的部署决定都是非常正确，加上有世一麦道朗的发挥，我也要多谢香港马会带拍卖马『浪漫勇士』来港，也多谢马迷的支持。『浪漫勇士』今场赢马后，会好好休息，我有问过大卫希斯，希斯说『嘉应高升』在从化十分开心，我大有可能安排『浪漫勇士』运往从化放一个舒适的假期。」

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