马场密探048｜「表之浩瀚」飞到马到

今日第三场四班千二米爆冷收场，于今年三月在田草千二米赢马的「表之浩瀚」，连输三场之后，今日改配韦纪力跑同程，入闸前独赢赔率由二十六倍跌至十倍，结果飞到马到，该驹后上胜出，赢得今季第二场头马。

赛后「表之浩瀚」马主杨洁怡说：「我对『表之浩瀚』赛前有一定信心，此马今场克服外档和负重磅的阻力，顺利取胜，希望牠继续进步。『表之浩瀚』上场出赛时，场地松软，马儿可能不太喜欢，今日阳光普照，场地干快，马儿跑出应有的水准，希望我们一家人『表』系马继续有好成绩。」

「表之浩瀚』练马师巫伟杰说：「一出报名表，我已经揾韦纪力骑『表之浩瀚』，我和他认识多年，加上他在澳洲是前列骑师，又曾经在香港策骑，对香港赛马模式十分熟悉。『表之浩瀚』上场黄宝妮跑来转弯时有少少心急，摆前少少，加上步速不太有利，今场韦纪力留住跑，让马儿跑出应有的水准。」

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