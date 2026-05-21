「利森名园」第五度远征盼扬威渣打冠军暨遮打杯首胜一级赛

渣打冠军暨遮打杯（2400米一级赛）将于周日（5月24日）在沙田举行。香港马坛的超级巨星「浪漫勇士」料将在这项总奖金高达一千三百万港元的大赛中成为顶头大热，表现如何将备受注目。



两匹海外佳驷「大怪奇」及「利森名园」也会加入战团，令今届赛事更具看头。已踏入八岁的「大怪奇」去年攻下京都大赏典（2400米二级赛），成功首夺分级赛冠军，之后于本年初扬威海外，在卡塔尔胜出酋长锦标（2400米二级赛）。由田中博康训练的「利森名园」现年七岁，今仗将第三度来港参赛。



田中博康说：「我去年参加浪琴香港杯（2000米一级赛）时留意到这项赛事。由于日本的赛马界人士及马迷不太熟悉此赛，加上我相信2400米比2000米更适合马儿发挥，所以我们一直考虑以此赛作为目标之一。」



这匹Sunday Racing Co. Ltd.名下的赛驹产自北方牧场，自2021年9月初出后至2023年9月期间合共上阵十次，取得六冠两亚一季的佳绩，包括于2023年先后攻下函馆纪念赛（2000米三级赛）及产经赏（2200米二级赛），表现非常稳健。



「利森名园」于2023年首度征战海外，在浪琴香港杯中取得第八名。此驹其后在2024年首仗角逐大阪杯（2000米一级赛），仅以马颈位之差屈居亚军；牠于同年底远征育马者杯草地大赛（2400米一级赛）时再有好表现，在「桀骜之恋」之后跑获接近的亚军。



「利森名园」于去年4月作第三次远征，在澳洲悉尼出战女皇伊利沙伯锦标（2000米一级赛），最终在头马「精致之道」之后取得第六名。牠其后返回日本，并于6月出争宝冢纪念赛（2200米一级赛）后接受喉部手术。

田中博康以训练出「清爽口味」而为人熟悉。



去年11月，「利森名园」在一场二级赛中复出，取得第十二名。田中博康于赛后对马儿的演出感到满意：「马儿于完成手术后复出，我原本预期此仗会对牠带来严峻考验，但我认为牠的表现比想像中好。」



「利森名园」继而于12月14日在沙田竞逐浪琴香港杯，凭顽强拼劲取得第五名。



田中博康说：「马儿在香港杯取得第五名当时，我们本以为『利森名园』的实力可能开始走下坡。我们早计划只要牠能在春季赛期的一场日本赛事中交出好表现，便会以此赛为目标，因为除了途程2500米的目黑纪念赛（二级赛）外，在日本适合牠发挥的2400米赛事并不多。」



「利森名园」今年首仗角逐日经赏（2500米二级赛），最终仅以0.2秒之差跑获季军，可见牠的实力未有因已年届七岁而有所下滑。



田中博康表示：「马儿跑毕上仗后，便返回北方牧场旗下专供出赛前马匹接受训练的基地。牠在那里恢复得很好，一切无恙，其后于4月28日返回我的马房。马儿于启程来港前曾独自留在检疫马房，不过牠最后一课操练的表现非常出色，一切顺利。」



田中博康也对香港的环境给予正面评价，同时相信马儿能够适应比赛的场地及条件。

「利森名园」本周在沙田的草地跑道上出操。



他说：「沙田设有顶尖的检疫设施，而马儿曾两度于12月前往那里角逐浪琴香港国际赛事。我认为那是一场非常精彩的盛会，甚至希望每年都能参与其中，而我也很喜欢香港。虽然我们至今仍未在那里取得心目中的最佳成绩，但我认为2000米对『利森名园』来说未尽合其发挥，可能会影响牠的整体表现。」



「我觉得马儿角逐2400米途程会适合得多。场地也应合牠发挥，虽然目前正值雨季，但牠的父亲是『无敌先锋』，所以我并不认为血统会是负面因素。此外，马儿曾在函馆取胜，而那里的草地与沙田相似，因此我认为草地状况也不成问题。牠也能应付潮湿及炎热的天气。」



谈及「利森名园」将第三次与「浪漫勇士」交锋时，田中博康表示：「『浪漫勇士』是一匹实力非凡的良驹，多年来一直保持王者级水准。我很期待马儿与牠同场较劲。2400米途程应对『利森名园』有利，加上马儿有回勇迹象，我希望牠能交出令人喜出望外的表现。我现在期望甚高。」



本周日（5月24日）沙田合共编排十一场赛事，头场第五班渣打数码资产业务让赛（1600米）将于下午十二时三十分开跑。