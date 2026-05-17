马场浮世绘│Napoleon Solo胜出必利是锦标

美国三冠系列次关，第一百五十一届必利是锦标，已于昨日在桂冠园马场举行，即使首关肯塔基打吡盟主Golden Tempo避战，但仍有十四驹列阵，从未赢出任何级际赛的大热门「泰姬陵」起步抢放，可是入直路后却力弱溃败，反而八点九倍次热门Napoleon Solo起步后守在第二位，入直路后率先出头，并以一又四分一马位胜出，今次是该驹练马师岑马仕，骑师Paco Lopez和马主首次赢出三冠赛胜利，不过，练者已表明该驹不会出战三冠尾关贝蒙园大赛，所以，今届三冠赛首关冠军Golden Tempo，与次关冠军Napoleon Solo，将不会在尾关碰头。

文杰

